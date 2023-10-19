Армия Израиля получила «зеленый свет» на вход в сектор Газа

Армия Израиля получила «зеленый свет2 на вход в сектор Газа
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Израильское правительство приняло решение и дало армии зеленый свет, заявил Баркат Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля получила «зеленый свет» на вход в сектор Газа. Сделать это они смогут, как только военные будут готовы. Об этом сообщил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат.

«Армии был дан „зеленый свет“. Израильское правительство приняло решение и дало армии „зеленый свет“», — передает слова Барката телеканал ABC. Уточняется, что детали военных планов министр не раскрыл.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ готов наступать на сектор Газа. В Минобороны Израиля заявили о получении первой партии бронетехники из США. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, на котором он в бронежилете морально готовит бойцов ЦАХАЛ к наступлению на сектор Газа.

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Армия Израиля получила «зеленый свет» на вход в сектор Газа. Сделать это они смогут, как только военные будут готовы. Об этом сообщил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат. «Армии был дан „зеленый свет“. Израильское правительство приняло решение и дало армии „зеленый свет“», — передает слова Барката телеканал ABC. Уточняется, что детали военных планов министр не раскрыл. Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ готов наступать на сектор Газа. В Минобороны Израиля заявили о получении первой партии бронетехники из США. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, на котором он в бронежилете морально готовит бойцов ЦАХАЛ к наступлению на сектор Газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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