ФНС Тюменской области банкротит фирму, которая работала в нескольких регионах РФ

ООО «Техстрой» ранее само пыталось обанкротить своего партнера за долг размером более полумиллиарда рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФНС Тюменской области подала в арбитражный суд иск, который косвенно затронет сразу несколько регионов РФ. Речь идет о банкротном деле против ООО «Техстрой» — иск был зарегистрирован в системе электронного правосудия, говорится в сообщении картотеки арбитражных дел.

«Дело А70-22139/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Техстрой“, зарегистрированная в Тюменской области. Иск зарегистрирован, но пока не поступил в работу», — сообщает портал.

По данным СБИС, ООО «Техстрой» занимается отделочными работами и имеет филиал, который находится в Курганской области. За годы работы компания отметилась в торгах в Челябинской, Московской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Удмуртской Республике. Финансовое положение компании не вызывает опасений, однако в СБИС уже отмечено намерение подать против нее иск о банкротстве.

Известно также, что в 2020 году ООО «Техстрой» само выступало истцом по иску о банкротстве бывшего партнера, задолжавшего тюменской фирме более 600 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказало о самых значительных банкротных исках, зарегистрированных в Тюменской области в 2023 году.