МИД России: киевский режим готовил покушение на военкора Трушнина

20 октября 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Преступники признались, что заказчиком угроз стали украинские спецслужбы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим готовил покушение на военкора «Известий» Валентина Трушнина. Информация об этом появилась на официальном сайт МИД России. «Очередной мишенью спецслужбы режима Зеленского определили военного корреспондента „Известий“ Валентина Трушнина, регулярно освещающего ход специальной военной операции из районов боевых действий», — сказано в сообщении . Украинские силовики через чат-боты в популярных мессенджерах российских граждан передавали угрозы военкору. Преступников задержали по горячим следа, которые впоследствии дали признательные показания. Она рассказали, что заказчиком преступления стали спецслужбы Украины. Ранее URA.RU писало, что Служба безопасности Украины пригрозила смертью главе «Женской гвардии Урала» Ольге Сметаниной. Это произошло из-за подшефного танк ЖГУТа, работающего на позициях ВС РФ на спецоперации.

Киевский режим готовил покушение на военкора «Известий» Валентина Трушнина. Информация об этом появилась на официальном сайт МИД России. «Очередной мишенью спецслужбы режима Зеленского определили военного корреспондента „Известий“ Валентина Трушнина, регулярно освещающего ход специальной военной операции из районов боевых действий», — сказано в сообщении. Украинские силовики через чат-боты в популярных мессенджерах российских граждан передавали угрозы военкору. Преступников задержали по горячим следа, которые впоследствии дали признательные показания. Она рассказали, что заказчиком преступления стали спецслужбы Украины. Ранее URA.RU писало, что Служба безопасности Украины пригрозила смертью главе «Женской гвардии Урала» Ольге Сметаниной. Это произошло из-за подшефного танк ЖГУТа, работающего на позициях ВС РФ на спецоперации.