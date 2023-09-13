СБУ пригрозила смертью главе «Женской гвардии Урала» за работу танка на СВО

14 сентября 2023 в 00:59 Размер текста - 17 +

СБУ отреагировала на работу танка «Женской гвардии Урала» на спецоперации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины выступила с угрозами убийством в адрес главы «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольги Сметаниной. Причиной послужил подшефный танк ЖГУТа, который работает на позициях ВС РФ на спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала основательница патриотического движения. «В последние четыре дня заметили очень сильную активизацию от СБУ. Прочитав новости, до них дошла информация про наш танк, который в зоне спецоперации уничтожил позиции ВСУ. Желают нам гореть в аду с нашей техникой, а также обещают жестокую расправу надо мной и продюсером движения Еленой Антипиной», — сказала Ольга Сметанина. Также по версии главы ЖГУТа, к ней пытается втереться в доверие сотрудник СБУ, представившийся греком, который утверждает, что он «влип» по причине поддержки России в спецоперации. «Он уверяет, что еще за долго до СВО переехал из Греции во Львов, где его избивала народная полиция Украины за шпионаж и грозила сделать отбросом», — передает слова неизвестного собеседница агентства. Телефонные звонки от украинских номеров Сметанина не принимает, так как не хочет раскрыть свою геолокацию. Кроме того, ей пришлось сменить адрес проживания из-за занесения СБУ ее личных данных на сайт «Миротворец», где женщину обвиняют в информационной поддержке РФ и покушении на целостность Украины. В феврале 2023 года подшефный танк «Женской гвардии Урала» Т-72Б3М отправился в зону спецоперации. Там он успел поучаствовать в четырех боевых выходах и уничтожить пять единиц техники ВСУ. Также на Авдеевском направлении боевая техника отбила контрнаступление Вооруженных сил Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба безопасности Украины выступила с угрозами убийством в адрес главы «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольги Сметаниной. Причиной послужил подшефный танк ЖГУТа, который работает на позициях ВС РФ на спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала основательница патриотического движения. «В последние четыре дня заметили очень сильную активизацию от СБУ. Прочитав новости, до них дошла информация про наш танк, который в зоне спецоперации уничтожил позиции ВСУ. Желают нам гореть в аду с нашей техникой, а также обещают жестокую расправу надо мной и продюсером движения Еленой Антипиной», — сказала Ольга Сметанина. Также по версии главы ЖГУТа, к ней пытается втереться в доверие сотрудник СБУ, представившийся греком, который утверждает, что он «влип» по причине поддержки России в спецоперации. «Он уверяет, что еще за долго до СВО переехал из Греции во Львов, где его избивала народная полиция Украины за шпионаж и грозила сделать отбросом», — передает слова неизвестного собеседница агентства. Телефонные звонки от украинских номеров Сметанина не принимает, так как не хочет раскрыть свою геолокацию. Кроме того, ей пришлось сменить адрес проживания из-за занесения СБУ ее личных данных на сайт «Миротворец», где женщину обвиняют в информационной поддержке РФ и покушении на целостность Украины. В феврале 2023 года подшефный танк «Женской гвардии Урала» Т-72Б3М отправился в зону спецоперации. Там он успел поучаствовать в четырех боевых выходах и уничтожить пять единиц техники ВСУ. Также на Авдеевском направлении боевая техника отбила контрнаступление Вооруженных сил Украины.