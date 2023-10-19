Мурашко предложил новый механизм выдачи справок для занятий физкультурой

20 октября 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Михаил Мурашко выступил с предложением создать новую систему выдачи справки для занятия спортом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Форум «Россия — спортивная держава» в Перми Глава Минздрава Михаил Мурашко предложил получать справки для занятий физкультурой онлайн, если получающий проходит диспансеризацию и профосмотры. С таким заявлением он выступил на форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми. «В протокол можно было бы внести, чтобы в 2024 году субъекты реализовали бы этот формат [получение справки онлайн]. Это было бы уже доступно населению как услуга — чтобы заниматься спортом, а не ходить со справками и бумажками», — передает РБК слова Михаила Мурашко. Ранее на форуме в Перми президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Также лидер страны поручил кабмину собрать организационный комитет для подготовки соревнований.

Глава Минздрава Михаил Мурашко предложил получать справки для занятий физкультурой онлайн, если получающий проходит диспансеризацию и профосмотры. С таким заявлением он выступил на форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми. «В протокол можно было бы внести, чтобы в 2024 году субъекты реализовали бы этот формат [получение справки онлайн]. Это было бы уже доступно населению как услуга — чтобы заниматься спортом, а не ходить со справками и бумажками», — передает РБК слова Михаила Мурашко. Ранее на форуме в Перми президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Также лидер страны поручил кабмину собрать организационный комитет для подготовки соревнований.