19 октября 2023

Мурашко предложил новый механизм выдачи справок для занятий физкультурой

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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, мурашко михаил
Михаил Мурашко выступил с предложением создать новую систему выдачи справки для занятия спортом Фото:
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Форум «Россия — спортивная держава» в Перми

Глава Минздрава Михаил Мурашко предложил получать справки для занятий физкультурой онлайн, если получающий проходит диспансеризацию и профосмотры. С таким заявлением он выступил на форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми.

«В протокол можно было бы внести, чтобы в 2024 году субъекты реализовали бы этот формат [получение справки онлайн]. Это было бы уже доступно населению как услуга — чтобы заниматься спортом, а не ходить со справками и бумажками», — передает РБК слова Михаила Мурашко.

Ранее на форуме в Перми президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Также лидер страны поручил кабмину собрать организационный комитет для подготовки соревнований.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко предложил получать справки для занятий физкультурой онлайн, если получающий проходит диспансеризацию и профосмотры. С таким заявлением он выступил на форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми. «В протокол можно было бы внести, чтобы в 2024 году субъекты реализовали бы этот формат [получение справки онлайн]. Это было бы уже доступно населению как услуга — чтобы заниматься спортом, а не ходить со справками и бумажками», — передает РБК слова Михаила Мурашко. Ранее на форуме в Перми президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Также лидер страны поручил кабмину собрать организационный комитет для подготовки соревнований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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