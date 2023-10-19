Мурашко предложил новый механизм выдачи справок для занятий физкультурой

Глава Минздрава Михаил Мурашко предложил получать справки для занятий физкультурой онлайн, если получающий проходит диспансеризацию и профосмотры. С таким заявлением он выступил на форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми.
«В протокол можно было бы внести, чтобы в 2024 году субъекты реализовали бы этот формат [получение справки онлайн]. Это было бы уже доступно населению как услуга — чтобы заниматься спортом, а не ходить со справками и бумажками», — передает РБК слова Михаила Мурашко.
Ранее на форуме в Перми президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Также лидер страны поручил кабмину собрать организационный комитет для подготовки соревнований.
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