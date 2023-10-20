На трассе Сургут-Салехард машина съехала в кювет и перевернулась. Фото

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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
В результате ДТП госпитализировали пассажиров перевернувшегося УАЗ Фото:

На трассе Сургут-Салехард 19 октября водитель не учел погодные особенности и не обеспечил контроль над машиной, из-за чего съехал в кювет, а после опрокинулся. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции ЯНАО.

«На 936-м километре автодороги Сургут-Салехард 19 октября около 10:30 водитель, управляя УАЗ, не учел дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние ТС, не обеспечил постоянного контроля над движением. В результате чего он допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — написала пресс-служба в telegram-канале. Из-за аварии были госпитализированы пассажиры УАЗ.

Фото:

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На трассе Сургут-Салехард 19 октября водитель не учел погодные особенности и не обеспечил контроль над машиной, из-за чего съехал в кювет, а после опрокинулся. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции ЯНАО. «На 936-м километре автодороги Сургут-Салехард 19 октября около 10:30 водитель, управляя УАЗ, не учел дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние ТС, не обеспечил постоянного контроля над движением. В результате чего он допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — написала пресс-служба в telegram-канале. Из-за аварии были госпитализированы пассажиры УАЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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