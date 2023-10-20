В результате ДТП госпитализировали пассажиров перевернувшегося УАЗ
На трассе Сургут-Салехард 19 октября водитель не учел погодные особенности и не обеспечил контроль над машиной, из-за чего съехал в кювет, а после опрокинулся. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции ЯНАО.
«На 936-м километре автодороги Сургут-Салехард 19 октября около 10:30 водитель, управляя УАЗ, не учел дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние ТС, не обеспечил постоянного контроля над движением. В результате чего он допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — написала пресс-служба в telegram-канале. Из-за аварии были госпитализированы пассажиры УАЗ.
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