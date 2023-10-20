Президент Палестины отказался говорить с Байденом

20 октября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Махмуд Аббас отказал Байдену в телефонном разговоре Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался говорить по телефону с президентом США Джо Байденом во время его визита в Израиль. Об этом сообщает издание kan со ссылкой на палестинского чиновника. «Когда Байден на днях был в Израиле, члены его администрации пытались организовать телефонный разговор между ним и Абу Мазеном. Но он решил отклонить американскую просьбу», — написало издание, ссылаясь на палестинского чиновника. Отмечается, что при этом власти США и Палестины продолжили поддерживать контакт. Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас отказался участвовать во встрече с президентом США Джо Байденом, которая должна была пройти в городе Аммане. Его представитель заявил, что любой саммит без остановки войны в секторе Газа бесполезен, передает «Царьград».

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался говорить по телефону с президентом США Джо Байденом во время его визита в Израиль. Об этом сообщает издание kan со ссылкой на палестинского чиновника. «Когда Байден на днях был в Израиле, члены его администрации пытались организовать телефонный разговор между ним и Абу Мазеном. Но он решил отклонить американскую просьбу», — написало издание, ссылаясь на палестинского чиновника. Отмечается, что при этом власти США и Палестины продолжили поддерживать контакт. Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас отказался участвовать во встрече с президентом США Джо Байденом, которая должна была пройти в городе Аммане. Его представитель заявил, что любой саммит без остановки войны в секторе Газа бесполезен, передает «Царьград».