Президент Палестины отказался говорить с Байденом

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Клипарт. Сток Сайт президента России, аббас махмуд
Махмуд Аббас отказал Байдену в телефонном разговоре Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался говорить по телефону с президентом США Джо Байденом во время его визита в Израиль. Об этом сообщает издание kan со ссылкой на палестинского чиновника.

«Когда Байден на днях был в Израиле, члены его администрации пытались организовать телефонный разговор между ним и Абу Мазеном. Но он решил отклонить американскую просьбу», — написало издание, ссылаясь на палестинского чиновника. Отмечается, что при этом власти США и Палестины продолжили поддерживать контакт.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас отказался участвовать во встрече с президентом США Джо Байденом, которая должна была пройти в городе Аммане. Его представитель заявил, что любой саммит без остановки войны в секторе Газа бесполезен, передает «Царьград».

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Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался говорить по телефону с президентом США Джо Байденом во время его визита в Израиль. Об этом сообщает издание kan со ссылкой на палестинского чиновника. «Когда Байден на днях был в Израиле, члены его администрации пытались организовать телефонный разговор между ним и Абу Мазеном. Но он решил отклонить американскую просьбу», — написало издание, ссылаясь на палестинского чиновника. Отмечается, что при этом власти США и Палестины продолжили поддерживать контакт. Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас отказался участвовать во встрече с президентом США Джо Байденом, которая должна была пройти в городе Аммане. Его представитель заявил, что любой саммит без остановки войны в секторе Газа бесполезен, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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