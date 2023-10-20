Новое приложение «Тинькофф банка» удалили из App Store меньше чем через сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, приложение, app store
Из магазина приложений Apple для iOS пропало новое приложение «Тинькофф банка» Фото:

Из магазина Apple для iOS пропало новое приложение «Тинькофф банка». Прошло менее суток с момента сообщения о его восстановлении.

«Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе», — говорится в сообщении магазина, если перейти по ссылке для скачивания. В этом убедился корреспондент URA.RU.

Приложение «Тинькофф банка» 19 октября в App Store вновь стало доступно. Отмечалось, что с ним снова станут доступны все функции, а также регулярные обновления и пуш-уведомления.

Приложения «Тинькофф» стали недоступны из-за санкций, введенных Евросоюзом в марте 2023 года. В августе основная утилита банка пропала из магазина Google Play на Android. В пресс-службе «Тинькофф банка» сообщили, что удаление связано с ограничениями Google. Там отмечали, что скачанные приложения продолжат работать.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из магазина Apple для iOS пропало новое приложение «Тинькофф банка». Прошло менее суток с момента сообщения о его восстановлении. «Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе», — говорится в сообщении магазина, если перейти по ссылке для скачивания. В этом убедился корреспондент URA.RU. Приложение «Тинькофф банка» 19 октября в App Store вновь стало доступно. Отмечалось, что с ним снова станут доступны все функции, а также регулярные обновления и пуш-уведомления. Приложения «Тинькофф» стали недоступны из-за санкций, введенных Евросоюзом в марте 2023 года. В августе основная утилита банка пропала из магазина Google Play на Android. В пресс-службе «Тинькофф банка» сообщили, что удаление связано с ограничениями Google. Там отмечали, что скачанные приложения продолжат работать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...