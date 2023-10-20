Новое приложение «Тинькофф банка» удалили из App Store меньше чем через сутки

20 октября 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Из магазина приложений Apple для iOS пропало новое приложение «Тинькофф банка» Фото: Анна Майорова © URA.RU Из магазина Apple для iOS пропало новое приложение «Тинькофф банка». Прошло менее суток с момента сообщения о его восстановлении. «Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе», — говорится в сообщении магазина, если перейти по ссылке для скачивания. В этом убедился корреспондент URA.RU. Приложение «Тинькофф банка» 19 октября в App Store вновь стало доступно. Отмечалось, что с ним снова станут доступны все функции, а также регулярные обновления и пуш-уведомления. Приложения «Тинькофф» стали недоступны из-за санкций, введенных Евросоюзом в марте 2023 года. В августе основная утилита банка пропала из магазина Google Play на Android. В пресс-службе «Тинькофф банка» сообщили, что удаление связано с ограничениями Google. Там отмечали, что скачанные приложения продолжат работать.

Из магазина Apple для iOS пропало новое приложение «Тинькофф банка». Прошло менее суток с момента сообщения о его восстановлении. «Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе», — говорится в сообщении магазина, если перейти по ссылке для скачивания. В этом убедился корреспондент URA.RU. Приложение «Тинькофф банка» 19 октября в App Store вновь стало доступно. Отмечалось, что с ним снова станут доступны все функции, а также регулярные обновления и пуш-уведомления. Приложения «Тинькофф» стали недоступны из-за санкций, введенных Евросоюзом в марте 2023 года. В августе основная утилита банка пропала из магазина Google Play на Android. В пресс-службе «Тинькофф банка» сообщили, что удаление связано с ограничениями Google. Там отмечали, что скачанные приложения продолжат работать.