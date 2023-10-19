19 октября 2023

Метеорологическая зима придет в Курган раньше, чем обычно

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, иней, заморозки, заморозки, похолодание
Начало метеорологической зимы в Кургане ожидается 26 октября Фото:

В Кургане с 26 октября среднесуточная температура воздуха будет ниже 0 градусов, что означает приход метеорологической зимы. Обычно метеорологическая зима в городе начинается на пять дней позже. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Третья декада октября в Кургане ожидается холодной. Средняя температура будет ниже нормы на 2-4 градуса. Днем +3…-2 градуса, ночью +1…-6 градусов. С 26 октября прогнозируется переход среднесуточной температуры через 0 градусов, что на пять дней раньше обычного. Это знаменует начало метеорологической зимы, которая продлится до конца марта», — рассказал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна».

По его данным, холоднее всего в конце месяца будет в период с 26 по 29 октября, когда дневная температура воздуха составит от 0 до -3 градусов, а ночная — от -4 до -7. Винштейн отметил, что в начале ноября холодная погода сохранится, и температура воздуха будет ниже нормы на 2-4 градуса.

Ранее сообщалось, что, по данным областного ЦГМС, в Курганской области 22 октября выпадет мокрый снег. Винштейн добавил, что 22 октября в Кургане ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, а затем в снег, 24 октября — снег, переходящий в мокрый снег, а затем в дождь, а 25 октября — дождь, переходящий в снег. По предварительным прогнозам к концу октября высота снежного покрова в Кургане будет достигать 4-7 см.

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В Кургане с 26 октября среднесуточная температура воздуха будет ниже 0 градусов, что означает приход метеорологической зимы. Обычно метеорологическая зима в городе начинается на пять дней позже. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Третья декада октября в Кургане ожидается холодной. Средняя температура будет ниже нормы на 2-4 градуса. Днем +3…-2 градуса, ночью +1…-6 градусов. С 26 октября прогнозируется переход среднесуточной температуры через 0 градусов, что на пять дней раньше обычного. Это знаменует начало метеорологической зимы, которая продлится до конца марта», — рассказал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна». По его данным, холоднее всего в конце месяца будет в период с 26 по 29 октября, когда дневная температура воздуха составит от 0 до -3 градусов, а ночная — от -4 до -7. Винштейн отметил, что в начале ноября холодная погода сохранится, и температура воздуха будет ниже нормы на 2-4 градуса. Ранее сообщалось, что, по данным областного ЦГМС, в Курганской области 22 октября выпадет мокрый снег. Винштейн добавил, что 22 октября в Кургане ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, а затем в снег, 24 октября — снег, переходящий в мокрый снег, а затем в дождь, а 25 октября — дождь, переходящий в снег. По предварительным прогнозам к концу октября высота снежного покрова в Кургане будет достигать 4-7 см.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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