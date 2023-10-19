С экс-полицейских взыскали суммы взяток по делу о прослушке Ройзмана*

20 октября 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Спустя годы прокуратура попросила взыскать суммы взяток, полученных бывшими силовиками Олегом Греховым и Артемом Письменным по делу о прослушке Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С экс-главы Бюро специальных технических мероприятий свердловского управления (БСТМ) МВД Олега Грехова и его заместителя Артема Письменного по решению суда взыскали в общей сложности 400 тысяч рублей — это сумма взятки, которую они получили по делу о прослушке Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) в 2012 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Грехов и Письменный получили взятку в размере 300 тысяч рублей, а также Грехову была передана еще одна взятка в 100 тысяч рублей. Эти денежные средства правоохранительными органами не изымались и при рассмотрении уголовного дела и вопрос об обращении суммы взятки в доход государства не обсуждался. Прокуратура обратилась с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать с осужденных Грехова и Письменного суммы полученных взяток в доход РФ», — рассказали в облсуде. Суд поддержал иск прокуратуры. Подсудимые обжаловали решение суда первой инстанции, обратившись в Свердловский областной суд, но и там не нашли оснований для вмешательства в судебный акт. Экс-полицейским вынесли приговор в июне 2021 года и признали виновными в получении взятки. В качестве наказания Грехову выписали штраф в размере 5 млн рублей, а также лишили права работать на госслужбе и в правоохранительных органах на три года. Письменный получил штраф в размере 2 млн рублей и лишился звания подполковника полиции в отставке. Олег Грехов был задержан 7 ноября 2018 года: он обвинялся в том, что, будучи начальником БСТМ регионального ГУ МВД, при посредничестве полицейских Михаила Кораблева и Артема Письменного за взятку передал посторонним материалы прослушки Евгения Ройзмана*. За 300 тысяч рублей их купила бывшая работница прокуратуры Анна Филатова для своего мужа, следователя прокуратуры Алексея Карпова, который сейчас отбывает наказание за организацию серии заказных убийств. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С экс-главы Бюро специальных технических мероприятий свердловского управления (БСТМ) МВД Олега Грехова и его заместителя Артема Письменного по решению суда взыскали в общей сложности 400 тысяч рублей — это сумма взятки, которую они получили по делу о прослушке Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) в 2012 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Грехов и Письменный получили взятку в размере 300 тысяч рублей, а также Грехову была передана еще одна взятка в 100 тысяч рублей. Эти денежные средства правоохранительными органами не изымались и при рассмотрении уголовного дела и вопрос об обращении суммы взятки в доход государства не обсуждался. Прокуратура обратилась с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать с осужденных Грехова и Письменного суммы полученных взяток в доход РФ», — рассказали в облсуде. Суд поддержал иск прокуратуры. Подсудимые обжаловали решение суда первой инстанции, обратившись в Свердловский областной суд, но и там не нашли оснований для вмешательства в судебный акт. Экс-полицейским вынесли приговор в июне 2021 года и признали виновными в получении взятки. В качестве наказания Грехову выписали штраф в размере 5 млн рублей, а также лишили права работать на госслужбе и в правоохранительных органах на три года. Письменный получил штраф в размере 2 млн рублей и лишился звания подполковника полиции в отставке. Олег Грехов был задержан 7 ноября 2018 года: он обвинялся в том, что, будучи начальником БСТМ регионального ГУ МВД, при посредничестве полицейских Михаила Кораблева и Артема Письменного за взятку передал посторонним материалы прослушки Евгения Ройзмана*. За 300 тысяч рублей их купила бывшая работница прокуратуры Анна Филатова для своего мужа, следователя прокуратуры Алексея Карпова, который сейчас отбывает наказание за организацию серии заказных убийств. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в список иноагентов.