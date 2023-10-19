В Кургане осужденным подняли зарплаты

20 октября 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Курганским осужденным подняли зарплаты на 8% (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У курганских осужденных, которые работают в Центрах трудовой адаптации, на восемь процентов выросли зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. «Среднемесячная заработная плата увеличилась на 8% и составила 6 698 рублей. Работники трудоустроены в Центрах трудовой адаптации осужденных в соответствии с нормами трудового законодательства. Уровень заработной платы зависит от выполнения норм выработки. За 9 месяцев текущего года осужденными, имеющими исполнительные листы, выплачено из заработной платы более 22 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Также в курганском УФСИН отметили, что за девять месяцев 2023 года среднесписочная численность осужденных, занятых на оплачиваемых работах выросла до 1450 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее количество увеличилось на 60 работников. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области осужденных исправительных центров привлекают к работе на предприятиях. Такие центры работают как в Кургане, так и в Шадринске.

У курганских осужденных, которые работают в Центрах трудовой адаптации, на восемь процентов выросли зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. «Среднемесячная заработная плата увеличилась на 8% и составила 6 698 рублей. Работники трудоустроены в Центрах трудовой адаптации осужденных в соответствии с нормами трудового законодательства. Уровень заработной платы зависит от выполнения норм выработки. За 9 месяцев текущего года осужденными, имеющими исполнительные листы, выплачено из заработной платы более 22 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Также в курганском УФСИН отметили, что за девять месяцев 2023 года среднесписочная численность осужденных, занятых на оплачиваемых работах выросла до 1450 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее количество увеличилось на 60 работников. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области осужденных исправительных центров привлекают к работе на предприятиях. Такие центры работают как в Кургане, так и в Шадринске.