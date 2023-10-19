В Кургане осужденным подняли зарплаты

У курганских осужденных, которые работают в Центрах трудовой адаптации, на восемь процентов выросли зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.
«Среднемесячная заработная плата увеличилась на 8% и составила 6 698 рублей. Работники трудоустроены в Центрах трудовой адаптации осужденных в соответствии с нормами трудового законодательства. Уровень заработной платы зависит от выполнения норм выработки. За 9 месяцев текущего года осужденными, имеющими исполнительные листы, выплачено из заработной платы более 22 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.
Также в курганском УФСИН отметили, что за девять месяцев 2023 года среднесписочная численность осужденных, занятых на оплачиваемых работах выросла до 1450 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее количество увеличилось на 60 работников.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области осужденных исправительных центров привлекают к работе на предприятиях. Такие центры работают как в Кургане, так и в Шадринске.
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