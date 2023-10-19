19 октября 2023

В Кургане осужденным подняли зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женская исправительная колония. Курган , осужденные, швейный цех, женская колония, исправительная колония 4
Курганским осужденным подняли зарплаты на 8% (архивное фото) Фото:

У курганских осужденных, которые работают в Центрах трудовой адаптации, на восемь процентов выросли зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

«Среднемесячная заработная плата увеличилась на 8% и составила 6 698 рублей. Работники трудоустроены в Центрах трудовой адаптации осужденных в соответствии с нормами трудового законодательства. Уровень заработной платы зависит от выполнения норм выработки. За 9 месяцев текущего года осужденными, имеющими исполнительные листы, выплачено из заработной платы более 22 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Также в курганском УФСИН отметили, что за девять месяцев 2023 года среднесписочная численность осужденных, занятых на оплачиваемых работах выросла до 1450 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее количество увеличилось на 60 работников.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области осужденных исправительных центров привлекают к работе на предприятиях. Такие центры работают как в Кургане, так и в Шадринске.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У курганских осужденных, которые работают в Центрах трудовой адаптации, на восемь процентов выросли зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. «Среднемесячная заработная плата увеличилась на 8% и составила 6 698 рублей. Работники трудоустроены в Центрах трудовой адаптации осужденных в соответствии с нормами трудового законодательства. Уровень заработной платы зависит от выполнения норм выработки. За 9 месяцев текущего года осужденными, имеющими исполнительные листы, выплачено из заработной платы более 22 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Также в курганском УФСИН отметили, что за девять месяцев 2023 года среднесписочная численность осужденных, занятых на оплачиваемых работах выросла до 1450 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ее количество увеличилось на 60 работников. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области осужденных исправительных центров привлекают к работе на предприятиях. Такие центры работают как в Кургане, так и в Шадринске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...