Грузия готовится к ядерной войне

Глава СГБ Лилуашвили: Грузия не исключает применение ядерного оружия в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министерство обороны США, армия, сша, ядерное оружие
Грузия принимает меры по подготовке к ядерной войне Фото:

Власти Грузии начали подготовку к возможному применению ядерного оружия. Об этом сообщил глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили.

«Нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику», — сказал Лилуашвили после закрытых слушаний в парламенте, его цитирует газета «Коммерсант». Он отметил, что власти Грузии разработали специальный план на случай ядерной войны. А также подчеркнул, что стране не помогут укрытия в случае ядерного удара, поэтому она намерена проводить умеренную и прагматичную внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее Госдума РФ одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний. Законопроект был одобрен в окончательном третьем чтении. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что не намерены проводить испытания ядерного оружия до тех пор, пока это не сделают Соединенные Штаты. В день принятия закона в США на бывшем полигоне в Неваде прошли ядерные подземные испытания.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Грузии начали подготовку к возможному применению ядерного оружия. Об этом сообщил глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили. «Нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику», — сказал Лилуашвили после закрытых слушаний в парламенте, его цитирует газета «Коммерсант». Он отметил, что власти Грузии разработали специальный план на случай ядерной войны. А также подчеркнул, что стране не помогут укрытия в случае ядерного удара, поэтому она намерена проводить умеренную и прагматичную внутреннюю и внешнюю политику. Ранее Госдума РФ одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний. Законопроект был одобрен в окончательном третьем чтении. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что не намерены проводить испытания ядерного оружия до тех пор, пока это не сделают Соединенные Штаты. В день принятия закона в США на бывшем полигоне в Неваде прошли ядерные подземные испытания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...