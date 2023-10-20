Грузия готовится к ядерной войне

Глава СГБ Лилуашвили: Грузия не исключает применение ядерного оружия в регионе

20 октября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Грузия принимает меры по подготовке к ядерной войне Фото: Министерство обороны США Власти Грузии начали подготовку к возможному применению ядерного оружия. Об этом сообщил глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили. «Нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику», — сказал Лилуашвили после закрытых слушаний в парламенте, его цитирует газета «Коммерсант». Он отметил, что власти Грузии разработали специальный план на случай ядерной войны. А также подчеркнул, что стране не помогут укрытия в случае ядерного удара, поэтому она намерена проводить умеренную и прагматичную внутреннюю и внешнюю политику. Ранее Госдума РФ одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний. Законопроект был одобрен в окончательном третьем чтении. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что не намерены проводить испытания ядерного оружия до тех пор, пока это не сделают Соединенные Штаты. В день принятия закона в США на бывшем полигоне в Неваде прошли ядерные подземные испытания.

Власти Грузии начали подготовку к возможному применению ядерного оружия. Об этом сообщил глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили. «Нынешние вызовы не исключают применения в регионе ядерного оружия, поэтому нам надо проводить осторожную и разумную политику», — сказал Лилуашвили после закрытых слушаний в парламенте, его цитирует газета «Коммерсант». Он отметил, что власти Грузии разработали специальный план на случай ядерной войны. А также подчеркнул, что стране не помогут укрытия в случае ядерного удара, поэтому она намерена проводить умеренную и прагматичную внутреннюю и внешнюю политику. Ранее Госдума РФ одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний. Законопроект был одобрен в окончательном третьем чтении. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что не намерены проводить испытания ядерного оружия до тех пор, пока это не сделают Соединенные Штаты. В день принятия закона в США на бывшем полигоне в Неваде прошли ядерные подземные испытания.