Куйвашев передал установки президента, полученные в Перми

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание с узким кругом лиц, где передал установки президента РФ Владимира Путина, полученные на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми. После этого он уехал в Москву, решать поставленные президентом вопросы. Информацией об этом поделился источник URA.RU близкий к региональной власти.
«После форума „Россия — спортивная держава“ в Перми Куйвашев ненадолго заехал в Екатеринбург, где провел совещание с узким кругом лиц по текущим вопросам. Потом он отбыл в Москву, решать вопросы, озвученные вчера на совещании с Владимиром Путиным», — сказал источник.
Одно из предложений Евгения Куйвашева на форуме — поднять цены на табачную продукцию для того, чтобы регионы могли пополнять бюджет с доходов от акцизов. Также президент одобрил проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге.
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