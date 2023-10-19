19 октября 2023

Куйвашев передал установки президента, полученные в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, холманских игорь, путин владимир
Евгений Куйвашев прервал отпуск, чтобы принять участие на заседании «Спорт без границ. Открытость миру», на которое приехал Владимир Путин Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание с узким кругом лиц, где передал установки президента РФ Владимира Путина, полученные на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми. После этого он уехал в Москву, решать поставленные президентом вопросы. Информацией об этом поделился источник URA.RU близкий к региональной власти.

«После форума „Россия — спортивная держава“ в Перми Куйвашев ненадолго заехал в Екатеринбург, где провел совещание с узким кругом лиц по текущим вопросам. Потом он отбыл в Москву, решать вопросы, озвученные вчера на совещании с Владимиром Путиным», — сказал источник.

Одно из предложений Евгения Куйвашева на форуме — поднять цены на табачную продукцию для того, чтобы регионы могли пополнять бюджет с доходов от акцизов. Также президент одобрил проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание с узким кругом лиц, где передал установки президента РФ Владимира Путина, полученные на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми. После этого он уехал в Москву, решать поставленные президентом вопросы. Информацией об этом поделился источник URA.RU близкий к региональной власти. «После форума „Россия — спортивная держава“ в Перми Куйвашев ненадолго заехал в Екатеринбург, где провел совещание с узким кругом лиц по текущим вопросам. Потом он отбыл в Москву, решать вопросы, озвученные вчера на совещании с Владимиром Путиным», — сказал источник. Одно из предложений Евгения Куйвашева на форуме — поднять цены на табачную продукцию для того, чтобы регионы могли пополнять бюджет с доходов от акцизов. Также президент одобрил проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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