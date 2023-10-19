Путин одобрил проведение новых международных соревнований в Екатеринбурге

Путин постановил провести «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Екатеринбурге

19 октября 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о проведении «Всемирных игры дружбы» в 2024 году в уральской столице Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Форум «Россия — спортивная держава» в Перми Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Провести международные соревнования „Всемирные игры дружбы“ в 2024 году в Москве и Екатеринбурге», — говорится в документе. Кроме того, президент РФ поручил кабмину образовать оргкомитет по подготовке и проведению соревнований. В Перми 19 октября начал работу XI международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Для участия в нем в краевую столицу прибыл президент РФ Владимир Путин. Во время мероприятия он заявил, что власти хотят привлечь к спорту 70% россиян к 2030 году.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Провести международные соревнования „Всемирные игры дружбы“ в 2024 году в Москве и Екатеринбурге», — говорится в документе. Кроме того, президент РФ поручил кабмину образовать оргкомитет по подготовке и проведению соревнований. В Перми 19 октября начал работу XI международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Для участия в нем в краевую столицу прибыл президент РФ Владимир Путин. Во время мероприятия он заявил, что власти хотят привлечь к спорту 70% россиян к 2030 году.