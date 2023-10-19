Путин одобрил проведение новых международных соревнований в Екатеринбурге

Путин постановил провести «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о проведении «Всемирных игры дружбы» в 2024 году в уральской столице Фото:
новость из сюжета
Форум «Россия — спортивная держава» в Перми

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Провести международные соревнования „Всемирные игры дружбы“ в 2024 году в Москве и Екатеринбурге», — говорится в документе. Кроме того, президент РФ поручил кабмину образовать оргкомитет по подготовке и проведению соревнований.

В Перми 19 октября начал работу XI международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Для участия в нем в краевую столицу прибыл президент РФ Владимир Путин. Во время мероприятия он заявил, что власти хотят привлечь к спорту 70% россиян к 2030 году.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Провести международные соревнования „Всемирные игры дружбы“ в 2024 году в Москве и Екатеринбурге», — говорится в документе. Кроме того, президент РФ поручил кабмину образовать оргкомитет по подготовке и проведению соревнований. В Перми 19 октября начал работу XI международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Для участия в нем в краевую столицу прибыл президент РФ Владимир Путин. Во время мероприятия он заявил, что власти хотят привлечь к спорту 70% россиян к 2030 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...