Роспотребнадзор: в ХМАО растет заболеваемость коронавирусом

В ХМАО за сутки ковидом заболели больше 100 человек

20 октября 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

В ХМАО за сутки выявлено 107 заболевших COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ХМАО за сутки выявлено 107 заболевших COVID-19. Информация опубликована на сайте окружного управления Роспотребнадзора. «За сутки зарегистрировано 107 случаев COVID-19 в 13 муниципальных образованиях Югры: в Ханты-Мансийске — 52 случая, в Нижневартовске — 13 случаев, в Сургуте — 8 случаев, в Нефтеюганском районе и Урае — 7 случаев, в Нягани — 5 случаев, по 4 случая в Советском районе и Радужном, по 2 случая в Сургутском районе и Пыть-Яхе, единичные случаи зарегистрированы в Кондинском районе, Когалыме и Белоярском районе. Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,04%», — сообщает ведомство. Из 107 случаев все, кроме одного — завозные. Выявлено 11 случаев заражения среди детей, 65 — среди рабочих и служащих, среди пенсионеров — 23. Заражаются и медики — среди этой категории выявлено 12 заболевших. Ранее URA.RU писало о том, что в середине октября число выявленных за сутки больных коронавирусом превысило 100. Впервые с 13 августа были выявлены и случаи заражения омикроном.

В ХМАО за сутки выявлено 107 заболевших COVID-19. Информация опубликована на сайте окружного управления Роспотребнадзора. «За сутки зарегистрировано 107 случаев COVID-19 в 13 муниципальных образованиях Югры: в Ханты-Мансийске — 52 случая, в Нижневартовске — 13 случаев, в Сургуте — 8 случаев, в Нефтеюганском районе и Урае — 7 случаев, в Нягани — 5 случаев, по 4 случая в Советском районе и Радужном, по 2 случая в Сургутском районе и Пыть-Яхе, единичные случаи зарегистрированы в Кондинском районе, Когалыме и Белоярском районе. Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,04%», — сообщает ведомство. Из 107 случаев все, кроме одного — завозные. Выявлено 11 случаев заражения среди детей, 65 — среди рабочих и служащих, среди пенсионеров — 23. Заражаются и медики — среди этой категории выявлено 12 заболевших. Ранее URA.RU писало о том, что в середине октября число выявленных за сутки больных коронавирусом превысило 100. Впервые с 13 августа были выявлены и случаи заражения омикроном.