Владелец «Баден-Бадена» добился отмены ограничений по пляжу на Шарташе

20 октября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Евгению Кононову разрешили эксплуатировать часть объектов на Шарташе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелец сети термальных курортов Baden Family Евгений Кононов через суд добился снятия обеспечительных мер по ряду объектов на стройке пляжа на Шарташе. При этом по конструкциям бассейнов, являющимся предметом спора, ограничения продолжают действовать. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. Ранее суд наложил обеспечительные меры в виде запрета на эксплуатацию и совершение сделок на несколько объектов, принадлежащих Кононову, на улице Отдыха. Причем не только на конструкции бассейнов, на сносе которых настаивали чиновники, так как они якобы являются самовольными постройками. Кононов просил снять обеспечительные меры и обосновывал это тем, что на участках, которые попали под ограничения, находятся ветхие постройки. Их, в свою очередь, нужно приводить в порядок, а также киоски общепита, детская игровая площадка и другие объекты рекреации, которые требуют демонтажных или ремонтных работ. Суд требования Кононова удовлетворил частично, отменив обеспечительные меры по всем объектам, кроме комплекса бассейнов, и одноэтажного подземного сооружения. Они являются предметом спора.

Владелец сети термальных курортов Baden Family Евгений Кононов через суд добился снятия обеспечительных мер по ряду объектов на стройке пляжа на Шарташе. При этом по конструкциям бассейнов, являющимся предметом спора, ограничения продолжают действовать. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. Ранее суд наложил обеспечительные меры в виде запрета на эксплуатацию и совершение сделок на несколько объектов, принадлежащих Кононову, на улице Отдыха. Причем не только на конструкции бассейнов, на сносе которых настаивали чиновники, так как они якобы являются самовольными постройками. Кононов просил снять обеспечительные меры и обосновывал это тем, что на участках, которые попали под ограничения, находятся ветхие постройки. Их, в свою очередь, нужно приводить в порядок, а также киоски общепита, детская игровая площадка и другие объекты рекреации, которые требуют демонтажных или ремонтных работ. Суд требования Кононова удовлетворил частично, отменив обеспечительные меры по всем объектам, кроме комплекса бассейнов, и одноэтажного подземного сооружения. Они являются предметом спора.