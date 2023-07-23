Свердловский суд решил судьбу бассейнов «Баден-Бадена» на Шарташе

Арбитражный суд Свердловской области закрыл бассейны «Баден-Бадена» на Шарташе

Суд запретил владельцу «Баден-Бадена» использовать купальни на улице Отдыха Фото: Размик Закарян © URA.RU

Суд запретил владельцу «Баден-Бадена» использовать купальни, построенные на Шарташе. Речь идет об объектах на улице Отдыха. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Свердловской области.

Кроме всего, владельцу Baden Family Евгению Кононову запрещено осуществлять любые сделки в отношении земельных участков на улице Отдыха. Росреестру запрещено регистрировать сделки с земельными участками на улице Отдыха и объектами, которые там построены.