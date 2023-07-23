Свердловский суд решил судьбу бассейнов «Баден-Бадена» на Шарташе

Суд запретил владельцу «Баден-Бадена» использовать купальни, построенные на Шарташе. Речь идет об объектах на улице Отдыха. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Свердловской области.
Кроме всего, владельцу Baden Family Евгению Кононову запрещено осуществлять любые сделки в отношении земельных участков на улице Отдыха. Росреестру запрещено регистрировать сделки с земельными участками на улице Отдыха и объектами, которые там построены.
Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Екатеринбурга подала иск в Кировский районный суд о сносе конструкции бассейна, который «Баден-Баден» построила на Шарташе. Основанием для иска стало заключение регионального департамента госжилстрой надзора о том, что постройка является самовольной. Кировский районный суд города остановил стройку объектов на территории комплекса. Позже приставы нагрянули на стройку объектов «Баден-Бадена», а свердловская прокуратура подала иск к владельцу сети термальных курортов Baden Family Евгению Кононову. Согласно иску, прокуратура требует снести самовольные постройки.
Суд запретил владельцу «Баден-Бадена» использовать купальни, построенные на Шарташе. Речь идет об объектах на улице Отдыха. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Свердловской области. Кроме всего, владельцу Baden Family Евгению Кононову запрещено осуществлять любые сделки в отношении земельных участков на улице Отдыха. Росреестру запрещено регистрировать сделки с земельными участками на улице Отдыха и объектами, которые там построены. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Екатеринбурга подала иск в Кировский районный суд о сносе конструкции бассейна, который «Баден-Баден» построила на Шарташе. Основанием для иска стало заключение регионального департамента госжилстрой надзора о том, что постройка является самовольной. Кировский районный суд города остановил стройку объектов на территории комплекса. Позже приставы нагрянули на стройку объектов «Баден-Бадена», а свердловская прокуратура подала иск к владельцу сети термальных курортов Baden Family Евгению Кононову. Согласно иску, прокуратура требует снести самовольные постройки.