23 июля 2023

Свердловский суд решил судьбу бассейнов «Баден-Бадена» на Шарташе

Арбитражный суд Свердловской области закрыл бассейны «Баден-Бадена» на Шарташе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шарташ пляж от Баден-бадена. Екатеринбург, баден-баден, бассейн, шарташ пляж
Суд запретил владельцу «Баден-Бадена» использовать купальни на улице Отдыха Фото:

Суд запретил владельцу «Баден-Бадена» использовать купальни, построенные на Шарташе. Речь идет об объектах на улице Отдыха. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Свердловской области.

Кроме всего, владельцу Baden Family Евгению Кононову запрещено осуществлять любые сделки в отношении земельных участков на улице Отдыха. Росреестру запрещено регистрировать сделки с земельными участками на улице Отдыха и объектами, которые там построены.

Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Екатеринбурга подала иск в Кировский районный суд о сносе конструкции бассейна, который «Баден-Баден» построила на Шарташе. Основанием для иска стало заключение регионального департамента госжилстрой надзора о том, что постройка является самовольной. Кировский районный суд города остановил стройку объектов на территории комплекса. Позже приставы нагрянули на стройку объектов «Баден-Бадена», а свердловская прокуратура подала иск к владельцу сети термальных курортов Baden Family Евгению Кононову. Согласно иску, прокуратура требует снести самовольные постройки.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд запретил владельцу «Баден-Бадена» использовать купальни, построенные на Шарташе. Речь идет об объектах на улице Отдыха. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Свердловской области. Кроме всего, владельцу Baden Family Евгению Кононову запрещено осуществлять любые сделки в отношении земельных участков на улице Отдыха. Росреестру запрещено регистрировать сделки с земельными участками на улице Отдыха и объектами, которые там построены. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Екатеринбурга подала иск в Кировский районный суд о сносе конструкции бассейна, который «Баден-Баден» построила на Шарташе. Основанием для иска стало заключение регионального департамента госжилстрой надзора о том, что постройка является самовольной. Кировский районный суд города остановил стройку объектов на территории комплекса. Позже приставы нагрянули на стройку объектов «Баден-Бадена», а свердловская прокуратура подала иск к владельцу сети термальных курортов Baden Family Евгению Кононову. Согласно иску, прокуратура требует снести самовольные постройки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...