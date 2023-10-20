ФАС: два региона УрФО стали лидерами по уровню конкуренции в госзакупках

ХМАО и Челябинская область вошли в топ ФАС по конкуренции в системе госзаказа

Югра и Челябинская область вошли в топ ФАС по уровню конкуренции в госзакупках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ХМАО и Челябинская область вошли в список 12 лучших регионов России по уровню конкуренции в госзакупках за 2022 год. Об этом глава ФАС Максим Шаскольский сообщил на Всероссийской конференции по госзакупкам, передает пресс-служба ведомства.

«По итогам проведенного анализа за 2022 год ФАС России определила двенадцать лучших регионов страны по уровню конкуренции в госзакупках. К ним относятся Ульяновская, Калининградская, Липецкая, Калужская, Новосибирская, Тамбовская, Челябинская области, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Татарстан, Башкортостан и Коми», — прокомментировали в пресс-службе ФАС.

Шаскольский отметил, что актуальной проблемой стали участившиеся случаи предоставления участниками закупок документов, имеющих признаки фальсификации, что противоречит принципам добросовестной конкуренции, и влечет риски некачественного исполнения контракта. Недобросовестных участников рынка ФАС предлагает не только внесением в черный список поставщиков, но и введением штрафа в виде процента от начальной цены контракта.

Ранее URA.RU писало, что подрядчик по капремонту Нижневартовского ТЮЗа предоставил на конкурс поддельные документы. На самом деле он не проводил ремонт в Екатеринбурге, хотя указал эти работы, чтобы выиграть аукцион.