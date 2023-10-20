ФАС: два региона УрФО стали лидерами по уровню конкуренции в госзакупках

ХМАО и Челябинская область вошли в топ ФАС по конкуренции в системе госзаказа
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
Югра и Челябинская область вошли в топ ФАС по уровню конкуренции в госзакупках Фото:

ХМАО и Челябинская область вошли в список 12 лучших регионов России по уровню конкуренции в госзакупках за 2022 год. Об этом глава ФАС Максим Шаскольский сообщил на Всероссийской конференции по госзакупкам, передает пресс-служба ведомства.

«По итогам проведенного анализа за 2022 год ФАС России определила двенадцать лучших регионов страны по уровню конкуренции в госзакупках. К ним относятся Ульяновская, Калининградская, Липецкая, Калужская, Новосибирская, Тамбовская, Челябинская области, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Татарстан, Башкортостан и Коми», — прокомментировали в пресс-службе ФАС.

Шаскольский отметил, что актуальной проблемой стали участившиеся случаи предоставления участниками закупок документов, имеющих признаки фальсификации, что противоречит принципам добросовестной конкуренции, и влечет риски некачественного исполнения контракта. Недобросовестных участников рынка ФАС предлагает не только внесением в черный список поставщиков, но и введением штрафа в виде процента от начальной цены контракта.

Ранее URA.RU писало, что подрядчик по капремонту Нижневартовского ТЮЗа предоставил на конкурс поддельные документы. На самом деле он не проводил ремонт в Екатеринбурге, хотя указал эти работы, чтобы выиграть аукцион.

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ХМАО и Челябинская область вошли в список 12 лучших регионов России по уровню конкуренции в госзакупках за 2022 год. Об этом глава ФАС Максим Шаскольский сообщил на Всероссийской конференции по госзакупкам, передает пресс-служба ведомства. «По итогам проведенного анализа за 2022 год ФАС России определила двенадцать лучших регионов страны по уровню конкуренции в госзакупках. К ним относятся Ульяновская, Калининградская, Липецкая, Калужская, Новосибирская, Тамбовская, Челябинская области, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Республики Татарстан, Башкортостан и Коми», — прокомментировали в пресс-службе ФАС. Шаскольский отметил, что актуальной проблемой стали участившиеся случаи предоставления участниками закупок документов, имеющих признаки фальсификации, что противоречит принципам добросовестной конкуренции, и влечет риски некачественного исполнения контракта. Недобросовестных участников рынка ФАС предлагает не только внесением в черный список поставщиков, но и введением штрафа в виде процента от начальной цены контракта. Ранее URA.RU писало, что подрядчик по капремонту Нижневартовского ТЮЗа предоставил на конкурс поддельные документы. На самом деле он не проводил ремонт в Екатеринбурге, хотя указал эти работы, чтобы выиграть аукцион.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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