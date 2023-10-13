Подрядчик по капремонту ТЮЗа в ХМАО заявил на конкурс поддельные документы

13 октября 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

ФАС выявила факт предоставления поддельных документов подрядчиком по капремонту в Нижневартовске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО подрядчик ООО «Югра-Альянс», выигравший конкурс по капремонту «Нижневартовского театра юного зрителя», предоставил ложные договоры о проведении ремонта общежитий в Екатеринбурге. Это помогло бы ему получить контракт с окружной дирекцией по эксплуатации служебных зданий, если бы не жалоба в ФАС, сообщает пресс-служба югорского управления ведомства. «В Управление поступила жалоба ООО „МАА-строй“ на действия заказчика БУ ХМАО-Югры „Дирекция по эксплуатации служебных зданий“ при проведении открытого конкурса в электронном форме, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства „Нижневартовский театр юного зрителя“. Победителем закупки признано ООО „Югра-Альянс“. Заявитель указал, что у победителя закупки отсутствует подтвержденный опыт выполнения работ в целях предквалификации. ООО „Югра-Альянс“ в качестве подтверждения опыта работы, связанного с предметом контракта был представлен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общежитий №3 и №4 в Екатеринбурге», — прокомментировали в ведомстве. После расследования выяснилось, что никаких работ по проведению капремонту в общежитиях не проводилось. Договор на проведение капитального ремонта не заключался. «Комиссией Управления установлено, что документы, представленные победителем закупки в составе заявки, содержат недостоверные сведения. Комиссия Управления выдала БУ ХМАО-Югры „Дирекция по эксплуатации служебных зданий“ предписание об отмене протоколов и рассмотрении заявок участников повторно», — добавили в УФАС. Ранее URA.RU писало о закрытии ТЮЗа на капремонт. По предварительным данным, срок капитального ремонта составит один год, а труппа в это время будет гастролировать в разных культурных учреждениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО подрядчик ООО «Югра-Альянс», выигравший конкурс по капремонту «Нижневартовского театра юного зрителя», предоставил ложные договоры о проведении ремонта общежитий в Екатеринбурге. Это помогло бы ему получить контракт с окружной дирекцией по эксплуатации служебных зданий, если бы не жалоба в ФАС, сообщает пресс-служба югорского управления ведомства. «В Управление поступила жалоба ООО „МАА-строй“ на действия заказчика БУ ХМАО-Югры „Дирекция по эксплуатации служебных зданий“ при проведении открытого конкурса в электронном форме, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства „Нижневартовский театр юного зрителя“. Победителем закупки признано ООО „Югра-Альянс“. Заявитель указал, что у победителя закупки отсутствует подтвержденный опыт выполнения работ в целях предквалификации. ООО „Югра-Альянс“ в качестве подтверждения опыта работы, связанного с предметом контракта был представлен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общежитий №3 и №4 в Екатеринбурге», — прокомментировали в ведомстве. После расследования выяснилось, что никаких работ по проведению капремонту в общежитиях не проводилось. Договор на проведение капитального ремонта не заключался. «Комиссией Управления установлено, что документы, представленные победителем закупки в составе заявки, содержат недостоверные сведения. Комиссия Управления выдала БУ ХМАО-Югры „Дирекция по эксплуатации служебных зданий“ предписание об отмене протоколов и рассмотрении заявок участников повторно», — добавили в УФАС. Ранее URA.RU писало о закрытии ТЮЗа на капремонт. По предварительным данным, срок капитального ремонта составит один год, а труппа в это время будет гастролировать в разных культурных учреждениях.