В Пермском крае будут судить капитана теплохода за аварию на воде

20 октября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Капитан судна не имел прав и лицензии Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Березниках (Пермский край) будут судить капитана теплохода, который столкнулся с баржей на Каме. В результате аварии пострадали девять пассажиров судна. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Пермской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Пермского края. Уголовное дело направлено в Березниковский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура. Капитан обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности). Пермяк осуществлял услуги по перевозке 25 пассажиров на прогулочном катере летом прошлого года. В ночь с 29 по 30 июля 2022 года допустил столкновение с другим теплоходом, в результате чего девять человек получили травмы разной степени тяжести. Позже выяснилось, что у капитана не было прав на вождения судна, лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом, само судно не предъявлялось к освидетельствованию, на нем отсутствовали спасательные жилеты в нужном количестве. Также была установлена вина и водителя баржи, его привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.

В Березниках (Пермский край) будут судить капитана теплохода, который столкнулся с баржей на Каме. В результате аварии пострадали девять пассажиров судна. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Пермской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Пермского края. Уголовное дело направлено в Березниковский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура. Капитан обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности). Пермяк осуществлял услуги по перевозке 25 пассажиров на прогулочном катере летом прошлого года. В ночь с 29 по 30 июля 2022 года допустил столкновение с другим теплоходом, в результате чего девять человек получили травмы разной степени тяжести. Позже выяснилось, что у капитана не было прав на вождения судна, лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом, само судно не предъявлялось к освидетельствованию, на нем отсутствовали спасательные жилеты в нужном количестве. Также была установлена вина и водителя баржи, его привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.