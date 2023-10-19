19 октября 2023

В Пермском крае будут судить капитана теплохода за аварию на воде

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплоход "Николай Гоголь" (1959 г.в.) компания "Кама-тревел". Пермь, набережная реки кама, речной причал, кама тревел, теплоход гоголь, швартовы
Капитан судна не имел прав и лицензии Фото:

В Березниках (Пермский край) будут судить капитана теплохода, который столкнулся с баржей на Каме. В результате аварии пострадали девять пассажиров судна. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Пермской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Пермского края. Уголовное дело направлено в Березниковский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура. Капитан обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности).

Пермяк осуществлял услуги по перевозке 25 пассажиров на прогулочном катере летом прошлого года. В ночь с 29 по 30 июля 2022 года допустил столкновение с другим теплоходом, в результате чего девять человек получили травмы разной степени тяжести. Позже выяснилось, что у капитана не было прав на вождения судна, лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом, само судно не предъявлялось к освидетельствованию, на нем отсутствовали спасательные жилеты в нужном количестве. Также была установлена вина и водителя баржи, его привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.

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В Березниках (Пермский край) будут судить капитана теплохода, который столкнулся с баржей на Каме. В результате аварии пострадали девять пассажиров судна. Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Пермской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Пермского края. Уголовное дело направлено в Березниковский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура. Капитан обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности). Пермяк осуществлял услуги по перевозке 25 пассажиров на прогулочном катере летом прошлого года. В ночь с 29 по 30 июля 2022 года допустил столкновение с другим теплоходом, в результате чего девять человек получили травмы разной степени тяжести. Позже выяснилось, что у капитана не было прав на вождения судна, лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом, само судно не предъявлялось к освидетельствованию, на нем отсутствовали спасательные жилеты в нужном количестве. Также была установлена вина и водителя баржи, его привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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