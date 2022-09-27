Прокуратура назвала виновников аварии пермских кораблей на Каме

В столкновении баржи и катера на Каме в Пермском крае обвинили судоводителей

28 сентября 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

в аварии на реке пострадали 9 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в столкновении пассажирского катера с баржей в конце июля, прокуратура признала виновными судоводителей. О результатах проверки сообщается в официальном telegram-канале уральской транспортной прокуратуры. «Вахтенным начальником теплохода „Наташа“ не были поданы необходимые звуковые сигналы встречному судну, не выбрана безопасная скорость движения. Судоводителем теплохода „К-1765“ не обеспечено необходимое визуальное наблюдение за обстановкой на судовом ходу», — говорится в сообщении. Также, собственник прогулочного катера, на борту которого было 25 пассажиров, не поставил свое судно на учет и не проходил техосмотры. У него не имелось судовых документов о годности к плаванию. Вахтенный начальник теплохода «Наташа» привлечен к дисциплинарной и административной ответственности. Владельцу пассажирского теплохода было предъявлено исковое заявление о запрете эксплуатации судна до постановки на учет, проведения освидетельствования и получения судовых документов о годности к плаванию. По факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало о столкновении пассажирского катера с 25 людьми на борту с груженой лесом баржей на реке Кама. В результате аварии пострадали девять человек. По результатам медицинского освидетельствования капитана пассажирского катера установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае в столкновении пассажирского катера с баржей в конце июля, прокуратура признала виновными судоводителей. О результатах проверки сообщается в официальном telegram-канале уральской транспортной прокуратуры. «Вахтенным начальником теплохода „Наташа“ не были поданы необходимые звуковые сигналы встречному судну, не выбрана безопасная скорость движения. Судоводителем теплохода „К-1765“ не обеспечено необходимое визуальное наблюдение за обстановкой на судовом ходу», — говорится в сообщении. Также, собственник прогулочного катера, на борту которого было 25 пассажиров, не поставил свое судно на учет и не проходил техосмотры. У него не имелось судовых документов о годности к плаванию. Вахтенный начальник теплохода «Наташа» привлечен к дисциплинарной и административной ответственности. Владельцу пассажирского теплохода было предъявлено исковое заявление о запрете эксплуатации судна до постановки на учет, проведения освидетельствования и получения судовых документов о годности к плаванию. По факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало о столкновении пассажирского катера с 25 людьми на борту с груженой лесом баржей на реке Кама. В результате аварии пострадали девять человек. По результатам медицинского освидетельствования капитана пассажирского катера установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.