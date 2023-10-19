В Тюменской области могут исчезнуть села Конченбург и Вагина

20 октября 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Депутаты считают, что из-за неприличных названий жители поселений могут подвергаться травле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области из-за нового законопроекта могут исчезнуть село Конченбург и деревня Вагина. Ранее в Госдуме РФ предложили запретить неприличные названия населенных пунктов. Село Конченбург расположено в Нижнетавдинском районе. По данным из открытых источников, название деревни переводится с сибирско-татарского языка как «пролитая кровь». Главной достопримечательностью поселения является старинная мечеть. Деревня Вагина находится в Аромашевском районе. По одной из версий, взятой из открытых источников, поселение получило такое название из-за фамилии основателя Вагина. Кроме того, в Тюменской области есть и другие деревни, имеющие забавные названия. Среди них Бобры (Викуловский район), Пивнова (Тобольский район), Жигули (Викуловский район), Одышка (Бердюжский район), Солянка (Уватский район), Свистуха (Голышмановский округ), Бухтал (Нижнетавдинский район), Верхний Роман (Уватский район), Партизан (Абатский район) и Усть-Барсук (Викуловский район). Ранее URA.RU писало, что в Госдуму внесли законопроект о запрете оскорбительных названий поселений. Депутаты считают, что из-за подобных названий жители населенных пунктов могут подвергаться травле.

В Тюменской области из-за нового законопроекта могут исчезнуть село Конченбург и деревня Вагина. Ранее в Госдуме РФ предложили запретить неприличные названия населенных пунктов. Село Конченбург расположено в Нижнетавдинском районе. По данным из открытых источников, название деревни переводится с сибирско-татарского языка как «пролитая кровь». Главной достопримечательностью поселения является старинная мечеть. Деревня Вагина находится в Аромашевском районе. По одной из версий, взятой из открытых источников, поселение получило такое название из-за фамилии основателя Вагина. Кроме того, в Тюменской области есть и другие деревни, имеющие забавные названия. Среди них Бобры (Викуловский район), Пивнова (Тобольский район), Жигули (Викуловский район), Одышка (Бердюжский район), Солянка (Уватский район), Свистуха (Голышмановский округ), Бухтал (Нижнетавдинский район), Верхний Роман (Уватский район), Партизан (Абатский район) и Усть-Барсук (Викуловский район). Ранее URA.RU писало, что в Госдуму внесли законопроект о запрете оскорбительных названий поселений. Депутаты считают, что из-за подобных названий жители населенных пунктов могут подвергаться травле.