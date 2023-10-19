Спортивный мюзикл и работа с «Чайф» — чем удивит Свердловский театр музкомедии в свой юбилей

В Свердловском театре музкомедии представили премьеры юбилейного сезона

20 октября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Большую часть премьер зрители увидят в 2024 году Фото: Дарья Попова © URA.RU В честь 90-летия Свердловский театр музыкальной комедии планирует удивлять зрителей спортивным мюзиклом, интерпретацией книг писателей Стефана Цвейга и Виктора Гюго. Кроме этого, в будущем команда может создать совместный проект с группой «Чайф». Об этом рассказала главный режиссер театра Нина Чусова. «15 декабря в театре будет мировая премьера „Полет“ — первый спортивный мюзикл, где расскажут реальную историю гимнастки Лилии Назмутдиновой, у которой до сих пор есть своя спортивная школа в Екатеринбурге», — пояснила Чусова на пресс-конференции в ТАСС. Также в мае состоится премьера «Человека, который смеется» по Виктору Гюго, а финалом театрального сезона станет спектакль «24 часа из жизни женщины» по Стефану Цвейгу. В перспективе музкомедия планирует посотрудничать с группой «Чайф». А уже сейчас зрители могут увидеть юбилейный концерт «Театр в городе», который посвящен 300-летию Екатеринбурга и 90-летию театра. В нем задействованы все артисты и коллективы. «Была проделана огромная архивная работа. Мы сотрудничали со Свердловской киностудией, в самом театре нашли архивные афиши, обнаружили ноты оперетты „Роз-Мари“ 1933 года», — поделилась Чусова. По ее словам, каждый номер уникален — над этим постарались специалисты театра и приглашенные хореографы из Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее стало известно, что екатеринбуржцы станут первыми в стране зрителями, которые увидит пьесу «Мальчик Уинслоу» английского драматурга Теренса Рэттигана. Постановка еще никогда не ставилась в России и даже не была переведена на русский язык — это впервые сделал Свердловский театр драмы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В честь 90-летия Свердловский театр музыкальной комедии планирует удивлять зрителей спортивным мюзиклом, интерпретацией книг писателей Стефана Цвейга и Виктора Гюго. Кроме этого, в будущем команда может создать совместный проект с группой «Чайф». Об этом рассказала главный режиссер театра Нина Чусова. «15 декабря в театре будет мировая премьера „Полет“ — первый спортивный мюзикл, где расскажут реальную историю гимнастки Лилии Назмутдиновой, у которой до сих пор есть своя спортивная школа в Екатеринбурге», — пояснила Чусова на пресс-конференции в ТАСС. Также в мае состоится премьера «Человека, который смеется» по Виктору Гюго, а финалом театрального сезона станет спектакль «24 часа из жизни женщины» по Стефану Цвейгу. В перспективе музкомедия планирует посотрудничать с группой «Чайф». А уже сейчас зрители могут увидеть юбилейный концерт «Театр в городе», который посвящен 300-летию Екатеринбурга и 90-летию театра. В нем задействованы все артисты и коллективы. «Была проделана огромная архивная работа. Мы сотрудничали со Свердловской киностудией, в самом театре нашли архивные афиши, обнаружили ноты оперетты „Роз-Мари“ 1933 года», — поделилась Чусова. По ее словам, каждый номер уникален — над этим постарались специалисты театра и приглашенные хореографы из Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее стало известно, что екатеринбуржцы станут первыми в стране зрителями, которые увидит пьесу «Мальчик Уинслоу» английского драматурга Теренса Рэттигана. Постановка еще никогда не ставилась в России и даже не была переведена на русский язык — это впервые сделал Свердловский театр драмы.