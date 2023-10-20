В аэропорту ЯНАО самолет с 40 пассажирами укатился с взлетной полосы

20 октября 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Эксплуатацией воздушного судна занимается перевозчик из ХМАО UTair Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Утренний, ЯНАО, самолет авиакомпании UTair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «Аэропорт Утренний (ЯНАО). Выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы. Объявлена „Тревога“ и проведение аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении. Известно, что на борту самолета находились 40 пассажиров. Опасного груза не было, сообщает AVIAINCIDENT. Обошлось без пострадавших и повреждений воздушного судна. Предположительно, причиной инцидента стали плохие метеоусловия — дальность видимости на полосе не превышала 350 метров, присутствовал холодный туман. В настоящее время пассажиры эвакуированы, самолет отбуксирован на стоянку. Известно, что эксплуатацией судна занимался перевозчик из ХМАО UTair.

В аэропорту Утренний, ЯНАО, самолет авиакомпании UTair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «Аэропорт Утренний (ЯНАО). Выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы. Объявлена „Тревога“ и проведение аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении. Известно, что на борту самолета находились 40 пассажиров. Опасного груза не было, сообщает AVIAINCIDENT. Обошлось без пострадавших и повреждений воздушного судна. Предположительно, причиной инцидента стали плохие метеоусловия — дальность видимости на полосе не превышала 350 метров, присутствовал холодный туман. В настоящее время пассажиры эвакуированы, самолет отбуксирован на стоянку. Известно, что эксплуатацией судна занимался перевозчик из ХМАО UTair.