В аэропорту ЯНАО самолет с 40 пассажирами укатился с взлетной полосы

В аэропорту Утренний, ЯНАО, самолет авиакомпании UTair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«Аэропорт Утренний (ЯНАО). Выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы. Объявлена „Тревога“ и проведение аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении.
Известно, что на борту самолета находились 40 пассажиров. Опасного груза не было, сообщает AVIAINCIDENT. Обошлось без пострадавших и повреждений воздушного судна. Предположительно, причиной инцидента стали плохие метеоусловия — дальность видимости на полосе не превышала 350 метров, присутствовал холодный туман.
В настоящее время пассажиры эвакуированы, самолет отбуксирован на стоянку. Известно, что эксплуатацией судна занимался перевозчик из ХМАО UTair.
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