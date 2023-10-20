Зубаревич высказалась о кадровом голоде в России

Зубаревич: кадровый голод будет сопровождать РФ до конца нынешнего десятилетия

20 октября 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Российский бизнес сейчас не может рассчитывать на закупку современного оборудования, заявила Наталья Зубаревич Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главной проблемой России является все более усиливающийся дефицит кадров, который будет оставаться актуальным на протяжении 2020-х годов. Об этом заявила директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич. «У нас сейчас основная проблема — это растущий дефицит кадров. Он будет с нами все 2020-е годы — такая возрастная пирамида сложилась», — передает слова Зубаревич РБК. Она обратила внимание на возрастную структуру населения, которая приводит к усугублению дефицита в течение всего десятилетия. В свете сложившейся ситуации бизнес-сектору затруднительно приобрести современное оборудование, позволяющее сократить потребность в рабочей силе, заменив человеческий труд. Она считает, что сейчас никто не будет продавать такое оборудование России. Следовательно, придется искать альтернативные способы его получения. Кризис кадров особенно ощущается в секторе производства, как среди простых рабочих, так и среди высококвалифицированных специалистов. Зубаревич подчеркивает, что повышение заработной платы становится естественным следствием этой проблемы, поскольку квалифицированные кадры переманиваются с одного предприятия на другое. Увеличение числа россиян с заработной платой свыше 100 тысяч рублей начиная с апреля 2022 года связано с дефицитом специалистов в нескольких отраслях и увеличением объемов государственных заказов. Профессор Юлия Финогенова отметила, что повышение зарплат происходит в ответ на нехватку кадров, особенно в строительстве, недвижимости, тяжелой промышленности, IT и розничной торговле. Наибольший рост зарплат наблюдается в оборонных отраслях и смежных с ними. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главной проблемой России является все более усиливающийся дефицит кадров, который будет оставаться актуальным на протяжении 2020-х годов. Об этом заявила директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич. «У нас сейчас основная проблема — это растущий дефицит кадров. Он будет с нами все 2020-е годы — такая возрастная пирамида сложилась», — передает слова Зубаревич РБК. Она обратила внимание на возрастную структуру населения, которая приводит к усугублению дефицита в течение всего десятилетия. В свете сложившейся ситуации бизнес-сектору затруднительно приобрести современное оборудование, позволяющее сократить потребность в рабочей силе, заменив человеческий труд. Она считает, что сейчас никто не будет продавать такое оборудование России. Следовательно, придется искать альтернативные способы его получения. Кризис кадров особенно ощущается в секторе производства, как среди простых рабочих, так и среди высококвалифицированных специалистов. Зубаревич подчеркивает, что повышение заработной платы становится естественным следствием этой проблемы, поскольку квалифицированные кадры переманиваются с одного предприятия на другое. Увеличение числа россиян с заработной платой свыше 100 тысяч рублей начиная с апреля 2022 года связано с дефицитом специалистов в нескольких отраслях и увеличением объемов государственных заказов. Профессор Юлия Финогенова отметила, что повышение зарплат происходит в ответ на нехватку кадров, особенно в строительстве, недвижимости, тяжелой промышленности, IT и розничной торговле. Наибольший рост зарплат наблюдается в оборонных отраслях и смежных с ними.