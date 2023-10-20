Умер соратник Кадырова Альви Каримов

20 октября 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Скончался Альви Каримов Фото: Елена Афонина/ТАСС На 74-м году жизни скончался соратник Ахмата и Рамзана Кадыровых Альви Каримов. Об этом сообщило издание «Грозный Информ». «В возрасте 73 лет ушел из жизни известный чеченский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов», — говорится в сообщении издания. По словам родственников журналиста, он умер от онкологии. С 1997 по 2009 год Каримов был собственным корреспондентом агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе. С июня 2000 года занимал должность помощника Главы Администрации и Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. С марта 2009 года по апрель 2020-го Каримов был пресс-секретарем главы Чечни. В 2004 году Каримову было присвоено звание «Почетный гражданин Чеченской Республики», в 2010 году — звание «Заслуженный журналист ЧР».

На 74-м году жизни скончался соратник Ахмата и Рамзана Кадыровых Альви Каримов. Об этом сообщило издание «Грозный Информ». «В возрасте 73 лет ушел из жизни известный чеченский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов», — говорится в сообщении издания. По словам родственников журналиста, он умер от онкологии. С 1997 по 2009 год Каримов был собственным корреспондентом агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе. С июня 2000 года занимал должность помощника Главы Администрации и Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. С марта 2009 года по апрель 2020-го Каримов был пресс-секретарем главы Чечни. В 2004 году Каримову было присвоено звание «Почетный гражданин Чеченской Республики», в 2010 году — звание «Заслуженный журналист ЧР».