Умер соратник Кадырова Альви Каримов

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Скончался Альви Каримов Фото:

На 74-м году жизни скончался соратник Ахмата и Рамзана Кадыровых Альви Каримов. Об этом сообщило издание «Грозный Информ».

«В возрасте 73 лет ушел из жизни известный чеченский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов», — говорится в сообщении издания. По словам родственников журналиста, он умер от онкологии.

С 1997 по 2009 год Каримов был собственным корреспондентом агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе. С июня 2000 года занимал должность помощника Главы Администрации и Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. С марта 2009 года по апрель 2020-го Каримов был пресс-секретарем главы Чечни. В 2004 году Каримову было присвоено звание «Почетный гражданин Чеченской Республики», в 2010 году — звание «Заслуженный журналист ЧР».

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На 74-м году жизни скончался соратник Ахмата и Рамзана Кадыровых Альви Каримов. Об этом сообщило издание «Грозный Информ». «В возрасте 73 лет ушел из жизни известный чеченский журналист, писатель и политический деятель Альви Каримов», — говорится в сообщении издания. По словам родственников журналиста, он умер от онкологии. С 1997 по 2009 год Каримов был собственным корреспондентом агентства «Интерфакс» на Северном Кавказе. С июня 2000 года занимал должность помощника Главы Администрации и Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова. С марта 2009 года по апрель 2020-го Каримов был пресс-секретарем главы Чечни. В 2004 году Каримову было присвоено звание «Почетный гражданин Чеченской Республики», в 2010 году — звание «Заслуженный журналист ЧР».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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