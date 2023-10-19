В Курганской области обсуждают замену мэру, ушедшему на больничный. Инсайд

20 октября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

По глава округа Александр Барч находится на больничном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области рассматривают возможность замены главы Лебяжьевского округа Александра Барча, который сейчас находится на больничном. Об этом URA.RU сообщили источники из округа и близкие к областному правительству региона. «Барч сейчас находится на лечении. Это уже не первый подобный для него больничный, и неизвестно, на сколько он растянется. Сейчас власти обсуждают, кто может заменить его на этом посту», — рассказывают источник. По словам другого близкого к правительству источника, Барч и сам думал уйти из-за проблем с подготовкой к отопительному сезону. При этом еще один из источников, связанных с властями, не слышал о таких разговорах. «Глава Лебяжьевского округа Александр Барч находится на больничном. В соответствии с Уставом муниципального округа обязанности руководителя исполняет Ирина Фадеева, первый заместитель главы — начальник финансового отдела», — ответили URA.RU в пресс-службе областного правительства. Барч возглавляет муниципалитет с 2014 года. Последний раз его единогласно избрали в 2019 году.

В Курганской области рассматривают возможность замены главы Лебяжьевского округа Александра Барча, который сейчас находится на больничном. Об этом URA.RU сообщили источники из округа и близкие к областному правительству региона. «Барч сейчас находится на лечении. Это уже не первый подобный для него больничный, и неизвестно, на сколько он растянется. Сейчас власти обсуждают, кто может заменить его на этом посту», — рассказывают источник. По словам другого близкого к правительству источника, Барч и сам думал уйти из-за проблем с подготовкой к отопительному сезону. При этом еще один из источников, связанных с властями, не слышал о таких разговорах. «Глава Лебяжьевского округа Александр Барч находится на больничном. В соответствии с Уставом муниципального округа обязанности руководителя исполняет Ирина Фадеева, первый заместитель главы — начальник финансового отдела», — ответили URA.RU в пресс-службе областного правительства. Барч возглавляет муниципалитет с 2014 года. Последний раз его единогласно избрали в 2019 году.