19 октября 2023

В Курганской области обсуждают замену мэру, ушедшему на больничный. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция Курганского регионального отделения Партии Единая Россия. Курган, барч александр
По глава округа Александр Барч находится на больничном Фото:

В Курганской области рассматривают возможность замены главы Лебяжьевского округа Александра Барча, который сейчас находится на больничном. Об этом URA.RU сообщили источники из округа и близкие к областному правительству региона.

«Барч сейчас находится на лечении. Это уже не первый подобный для него больничный, и неизвестно, на сколько он растянется. Сейчас власти обсуждают, кто может заменить его на этом посту», — рассказывают источник.

По словам другого близкого к правительству источника, Барч и сам думал уйти из-за проблем с подготовкой к отопительному сезону. При этом еще один из источников, связанных с властями, не слышал о таких разговорах. «Глава Лебяжьевского округа Александр Барч находится на больничном. В соответствии с Уставом муниципального округа обязанности руководителя исполняет Ирина Фадеева, первый заместитель главы — начальник финансового отдела», — ответили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

Барч возглавляет муниципалитет с 2014 года. Последний раз его единогласно избрали в 2019 году.

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В Курганской области рассматривают возможность замены главы Лебяжьевского округа Александра Барча, который сейчас находится на больничном. Об этом URA.RU сообщили источники из округа и близкие к областному правительству региона. «Барч сейчас находится на лечении. Это уже не первый подобный для него больничный, и неизвестно, на сколько он растянется. Сейчас власти обсуждают, кто может заменить его на этом посту», — рассказывают источник. По словам другого близкого к правительству источника, Барч и сам думал уйти из-за проблем с подготовкой к отопительному сезону. При этом еще один из источников, связанных с властями, не слышал о таких разговорах. «Глава Лебяжьевского округа Александр Барч находится на больничном. В соответствии с Уставом муниципального округа обязанности руководителя исполняет Ирина Фадеева, первый заместитель главы — начальник финансового отдела», — ответили URA.RU в пресс-службе областного правительства. Барч возглавляет муниципалитет с 2014 года. Последний раз его единогласно избрали в 2019 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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