В Курганской области рассматривают возможность замены главы Лебяжьевского округа Александра Барча, который сейчас находится на больничном. Об этом URA.RU сообщили источники из округа и близкие к областному правительству региона.
«Барч сейчас находится на лечении. Это уже не первый подобный для него больничный, и неизвестно, на сколько он растянется. Сейчас власти обсуждают, кто может заменить его на этом посту», — рассказывают источник.
По словам другого близкого к правительству источника, Барч и сам думал уйти из-за проблем с подготовкой к отопительному сезону. При этом еще один из источников, связанных с властями, не слышал о таких разговорах. «Глава Лебяжьевского округа Александр Барч находится на больничном. В соответствии с Уставом муниципального округа обязанности руководителя исполняет Ирина Фадеева, первый заместитель главы — начальник финансового отдела», — ответили URA.RU в пресс-службе областного правительства.
Барч возглавляет муниципалитет с 2014 года. Последний раз его единогласно избрали в 2019 году.
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