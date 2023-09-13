Закупка угля для отопления курганских округов сорвалась во второй раз

Жители трех округов ждут поставки 10 тысяч тонн угля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматели во второй раз не захотели поставлять уголь для предприятия «Теплотранс», которое занимается отоплением нескольких муниципальных округов Курганской области. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 13.09.2023 05:00 не подано ни одной заявки на участие в закупке. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 Федерального закона № 44-ФЗ электронный аукцион признается несостоявшимся», — указано в протоколе подведения итогов аукциона.

Через аукцион власти пытаются найти поставщика 10 тысяч тонн угля для лебяжьевского муниципального предприятия «Теплотранс». Эта компания отвечает за отопление не только Лебяжьевского, но также Макушинского и Петуховского округов. Начальная цена контракта составляет 55 млн рублей.

Местные жители опасаются, что поставщика угля могут не найти, и людям придется искать буржуйки для обогрева. Власти задолжали бизнесмену Светлане Поповой 30 млн рублей за 12 тысяч тонн угля, которые она поставила в прошлом году.