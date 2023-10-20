Челябинскую область накроют снежная буря и ледяной дождь

МЧС выступило с экстренным предупреждением о непогоде в регионе 21 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 21 октября ожидаются метели и снегопад. Возможно образование гололеда из-за дождей, переходящих в мокрый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«По данным Челябинского гидрометцентра, днем 21 октября на территории региона ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололед, метели. Порывы ветра — до 15 метров в секунду», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС просят жителей учитывать прогноз погоды при планировании поездок. Также следует соблюдать меры безопасности.

В выходные 21 и 22 октября на регион обрушатся сильные снегопады, предупредили синоптики. Комитет дорожного хозяйства Челябинска рекомендовал автовладельцам сменить летнюю резину на зимнюю. Но в шиномонтажных мастерских столицы региона уже закончились свободные места.