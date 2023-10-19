19 октября 2023

Пермяк выиграл в лотерею 5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
За призом пермяк пока не явился Фото:

Житель Пермского края выиграл в лотерею 5 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«20 октября 2023 года в государственной лотерее был разыгран суперприз — 5 миллионов рублей. Удача оказалась на стороне участника из Пермского края», — рассказали в «Столото».

За призом победитель пока не обратился. Ранее URA.RU рассказывало о победительнице из Перми, которой удалось выиграть 19 млн рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Пермского края выиграл в лотерею 5 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «20 октября 2023 года в государственной лотерее был разыгран суперприз — 5 миллионов рублей. Удача оказалась на стороне участника из Пермского края», — рассказали в «Столото». За призом победитель пока не обратился. Ранее URA.RU рассказывало о победительнице из Перми, которой удалось выиграть 19 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...