Пермяк выиграл в лотерею 5 млн рублей

За призом пермяк пока не явился
Житель Пермского края выиграл в лотерею 5 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«20 октября 2023 года в государственной лотерее был разыгран суперприз — 5 миллионов рублей. Удача оказалась на стороне участника из Пермского края», — рассказали в «Столото».
За призом победитель пока не обратился. Ранее URA.RU рассказывало о победительнице из Перми, которой удалось выиграть 19 млн рублей.
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