19 октября 2023

В курганской больнице представили новых молодых врачей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медицинская маска, медперсонал, врач, медики
В областной больнице представили новых специалистов Фото:

В Курганской областной больнице №2 представили новых молодых врачей, которые будут работать в родильном доме и поликлинике. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области.

«В Курганской областной больнице №2 прошло мероприятие, посвященное прибытию в больницу новых специалистов. Штат пополнился тремя молодыми врачами. Они будут работать в родильном доме и поликлинике», — говорится в сообщении депздрава.

Коллективу молодых докторов представили и. о. главврача Екатерина Хиева, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Валерий Холодков, а также заведующий поликлиникой Ольга Труфанова. По словам руководителя больницы Хиевой, в медучреждении созданы все условия для профессионального роста и оказывается всесторонняя поддержка молодых специалистов, желающих осваивать новые технологии и методики.

Ранее URA.RU писало, что у самого молодого главврача Кургана появился новый статус. 28-летняя Валентина Никулина стала внештатным инфекционистом областного департамента здравоохранения. Исполняющей обязанности руководителя Курганской областной специализированной инфекционной больницы Никулина была назначена в марте прошлого года.

В Кургане в областной больнице №2 представили новых молодых специалистов
В Кургане в областной больнице №2 представили новых молодых специалистов
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской областной больнице №2 представили новых молодых врачей, которые будут работать в родильном доме и поликлинике. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области. «В Курганской областной больнице №2 прошло мероприятие, посвященное прибытию в больницу новых специалистов. Штат пополнился тремя молодыми врачами. Они будут работать в родильном доме и поликлинике», — говорится в сообщении депздрава. Коллективу молодых докторов представили и. о. главврача Екатерина Хиева, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Валерий Холодков, а также заведующий поликлиникой Ольга Труфанова. По словам руководителя больницы Хиевой, в медучреждении созданы все условия для профессионального роста и оказывается всесторонняя поддержка молодых специалистов, желающих осваивать новые технологии и методики. Ранее URA.RU писало, что у самого молодого главврача Кургана появился новый статус. 28-летняя Валентина Никулина стала внештатным инфекционистом областного департамента здравоохранения. Исполняющей обязанности руководителя Курганской областной специализированной инфекционной больницы Никулина была назначена в марте прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...