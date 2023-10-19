В курганской больнице представили новых молодых врачей. Фото

20 октября 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

В областной больнице представили новых специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской областной больнице №2 представили новых молодых врачей, которые будут работать в родильном доме и поликлинике. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области. «В Курганской областной больнице №2 прошло мероприятие, посвященное прибытию в больницу новых специалистов. Штат пополнился тремя молодыми врачами. Они будут работать в родильном доме и поликлинике», — говорится в сообщении депздрава. Коллективу молодых докторов представили и. о. главврача Екатерина Хиева, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Валерий Холодков, а также заведующий поликлиникой Ольга Труфанова. По словам руководителя больницы Хиевой, в медучреждении созданы все условия для профессионального роста и оказывается всесторонняя поддержка молодых специалистов, желающих осваивать новые технологии и методики. Ранее URA.RU писало, что у самого молодого главврача Кургана появился новый статус. 28-летняя Валентина Никулина стала внештатным инфекционистом областного департамента здравоохранения. Исполняющей обязанности руководителя Курганской областной специализированной инфекционной больницы Никулина была назначена в марте прошлого года. В Кургане в областной больнице №2 представили новых молодых специалистов Фото: telegram-канала департамента здравоохранения Курганской области https://t.me/dzo45/6704

В Курганской областной больнице №2 представили новых молодых врачей, которые будут работать в родильном доме и поликлинике. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области. «В Курганской областной больнице №2 прошло мероприятие, посвященное прибытию в больницу новых специалистов. Штат пополнился тремя молодыми врачами. Они будут работать в родильном доме и поликлинике», — говорится в сообщении депздрава. Коллективу молодых докторов представили и. о. главврача Екатерина Хиева, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Валерий Холодков, а также заведующий поликлиникой Ольга Труфанова. По словам руководителя больницы Хиевой, в медучреждении созданы все условия для профессионального роста и оказывается всесторонняя поддержка молодых специалистов, желающих осваивать новые технологии и методики. Ранее URA.RU писало, что у самого молодого главврача Кургана появился новый статус. 28-летняя Валентина Никулина стала внештатным инфекционистом областного департамента здравоохранения. Исполняющей обязанности руководителя Курганской областной специализированной инфекционной больницы Никулина была назначена в марте прошлого года.