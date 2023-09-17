У самого молодого главврача Кургана появился новый статус. Фото

Депздрав Курганской области сменил главного внештатного инфекциониста

18 сентября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

28-летняя и. о. главврача Валентина Никулина стала внештатным инфекционистом депздрава (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполняющая обязанности главного врача Курганской областной инфекционной больницы (КОСИБ) Валентина Никулина стала главным внештатным инфекционистом департамента здравоохранения Курганской области. В новом статусе она провела выездную проверку в межрайонных больницах, сообщает пресс-служба депздрава. «И.о. главного врача Курганской областной специализированной инфекционной больницы, главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Курганской области Никулина В.В. и заместитель главного врача по КЭР Семерикова Д. В. осуществили выездную проверку в Межрайонную больницу 1 (г. Макушино) и Межрайонную больницу 2 (с. Мокроусово). Основная цель выездного мероприятия — оказание организационно-методической помощи по профилю «инфекционные болезни», — говорится в сообщении депздрава. Ранее главным внештатным специалистом по инфекционным болезням была врач-инфекционист, заведующая сальмонеллезным отделением КОСИБ Олеся Кубасова, которая имеет стаж работы более 17 лет. Кубасова также значилась в списке депздрава как главный специалист по инфекционным болезням у детей. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать изменения. Ответ ожидается. 27-летний врач Валентина Никулина была назначена исполняющей обязанности главврача КОСИБ в марте 2022 года. На тот момент она имела стаж работы 4 года, работала в поликлинике №2, а также в частной клинике «Альфамед», лечила пациентов от коронавирусной инфекции. Глава депздрава Алексей Сигидаев начал массово менять главных внештатных специалистов, объяснив это тем, что некоторые из них привыкли к доплатам и ничегонеделанию. Сигидаев ранее представил нового внештатного онколога и нового внештатного специалиста по паллиативной помощи. Главный внештатный инфекционист Валентина Никулина побывала в двух межрайонных больницах Курганской области фото: Департамент здравоохранения Курганской области, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/dzokurgan Никулину сопровождала заместитель главврача по КЭР (клинико-экспертная работа) Семерикова фото: Департамент здравоохранения Курганской области, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/dzokurgan фото: Департамент здравоохранения Курганской области, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/dzokurgan фото: Департамент здравоохранения Курганской области, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/dzokurgan Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполняющая обязанности главного врача Курганской областной инфекционной больницы (КОСИБ) Валентина Никулина стала главным внештатным инфекционистом департамента здравоохранения Курганской области. В новом статусе она провела выездную проверку в межрайонных больницах, сообщает пресс-служба депздрава. «И.о. главного врача Курганской областной специализированной инфекционной больницы, главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Курганской области Никулина В.В. и заместитель главного врача по КЭР Семерикова Д. В. осуществили выездную проверку в Межрайонную больницу 1 (г. Макушино) и Межрайонную больницу 2 (с. Мокроусово). Основная цель выездного мероприятия — оказание организационно-методической помощи по профилю «инфекционные болезни», — говорится в сообщении депздрава. Ранее главным внештатным специалистом по инфекционным болезням была врач-инфекционист, заведующая сальмонеллезным отделением КОСИБ Олеся Кубасова, которая имеет стаж работы более 17 лет. Кубасова также значилась в списке депздрава как главный специалист по инфекционным болезням у детей. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать изменения. Ответ ожидается. 27-летний врач Валентина Никулина была назначена исполняющей обязанности главврача КОСИБ в марте 2022 года. На тот момент она имела стаж работы 4 года, работала в поликлинике №2, а также в частной клинике «Альфамед», лечила пациентов от коронавирусной инфекции. Глава депздрава Алексей Сигидаев начал массово менять главных внештатных специалистов, объяснив это тем, что некоторые из них привыкли к доплатам и ничегонеделанию. Сигидаев ранее представил нового внештатного онколога и нового внештатного специалиста по паллиативной помощи.