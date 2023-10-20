СК выполнил требование Шойгу по нацисту, выступавшему в парламенте Канады

20 октября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

СК отправил запрос об объявлении Ярослава Гунько в международный розыск Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение эсэсовцу Ярославу Гунько, которого в парламенте Канады встретили аплодисментами, и отправил запрос об объявлении его в международный розыск. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу просил, чтобы Интерпол и власти Канады публично осудили эсэсовца. «Заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке (он же Гунько, Гунька) в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК РФ) в годы Великой Отечественной войны. <…> В настоящее время решается вопрос об объявлении Хунки в международный розыск и заочном аресте. Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь», — передает СК в своем telegram-канале . Отмечается, что следствие получило данные, где работала дивизия СС «Галичина», в которой служил Гунько. Информация была взята из Государственного и Центрального архивов, который находится в распоряжении Минобороны РФ. Во время вторжения в СССР канцлер фашисткой Германии Адольф Гитлер решил создать добровольческую пехотную дивизии СС «Галичина». В нее набирались украинские добровольцы. В это формирование и вступил Гунько. Подразделение разделяло взгляды Национал-социалистической немецкой рабочей партией, которая выступала за уничтожение евреев, славян и расширение жизненного пространства для жителей Германии. СК отмечает, что Гунько и его сослуживцы в 1944 году в населенном пункте Гута Пеняцкая (Львовская область) убили минимум 500 граждан Советского Союза. «Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле», — пишет Следком. Это нарушает Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны, которая была сформулирована в Гааге в октябре 1907 года. В сентябре 2023 года Гунько посетил парламент Канады, куда был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Эсэсовцу аплодировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а Зеленский поприветствовал бойца из дивизии поднятым вверх сжатым кулаком. Этот случай стал резонансным. После этого Шойгу заявил, что правоохранительные органы РФ и Белоруссии должны обратиться к властям Канады и Интерполу. Он хочет, чтобы Гунько был публично осужден, пишет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение эсэсовцу Ярославу Гунько, которого в парламенте Канады встретили аплодисментами, и отправил запрос об объявлении его в международный розыск. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу просил, чтобы Интерпол и власти Канады публично осудили эсэсовца. «Заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке (он же Гунько, Гунька) в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК РФ) в годы Великой Отечественной войны. <…> В настоящее время решается вопрос об объявлении Хунки в международный розыск и заочном аресте. Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь», — передает СК в своем telegram-канале. Отмечается, что следствие получило данные, где работала дивизия СС «Галичина», в которой служил Гунько. Информация была взята из Государственного и Центрального архивов, который находится в распоряжении Минобороны РФ. Во время вторжения в СССР канцлер фашисткой Германии Адольф Гитлер решил создать добровольческую пехотную дивизии СС «Галичина». В нее набирались украинские добровольцы. В это формирование и вступил Гунько. Подразделение разделяло взгляды Национал-социалистической немецкой рабочей партией, которая выступала за уничтожение евреев, славян и расширение жизненного пространства для жителей Германии. СК отмечает, что Гунько и его сослуживцы в 1944 году в населенном пункте Гута Пеняцкая (Львовская область) убили минимум 500 граждан Советского Союза. «Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле», — пишет Следком. Это нарушает Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны, которая была сформулирована в Гааге в октябре 1907 года. В сентябре 2023 года Гунько посетил парламент Канады, куда был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Эсэсовцу аплодировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а Зеленский поприветствовал бойца из дивизии поднятым вверх сжатым кулаком. Этот случай стал резонансным. После этого Шойгу заявил, что правоохранительные органы РФ и Белоруссии должны обратиться к властям Канады и Интерполу. Он хочет, чтобы Гунько был публично осужден, пишет «Царьград».