Экономист Зубец предложил установить ключевую ставку на уровне 10%

23 октября 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

Центробанк РФ проведет заседание Совета директоров по ключевой ставке 27 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU В сегодняшних условиях следует снизить ключевую ставку с 13% до 10%, так как повышение не позволит Центробанку РФ повлиять на показатель инфляции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. «С точки зрения здравого смысла ключевую ставку надо снижать. Разумный размер — 10%. Но ЦБ почему-то упорно ее повышает. Если они не оставят на прежнем уровне и повысят, то это будет большая глупость и нанесение бесполезного и бессмысленного ущерба российской экономике. Ставку надо не повышать, а понижать. Инфляция у нас 8%, но ставка выше инфляции, например, 10%, то будет нормально», — сказал Алексей Зубец. Экономист объяснил, что в нынешних условиях повышение ключевой ставки не влияет на инфляцию. «Ставка — это инструмент, который воздействует на инфляцию. Чем она выше, тем ниже инфляция. Но в нашей стране главным источником денег является не банковский кредит, привязанный к ставке, а бюджет, который рассматривает дополнительные шесть миллиардов рублей в экономику и платит миллиардами в месяц участникам спецоперации. В сумме на год это будет больше триллиона. То есть, основным каналом поступления денег в экономику является не банковский кредит, а бюджетные расходы, которые от ставки никак не зависят», — уточнил он. «Покажите мне страну, где в условиях резкой перестройки экономики, подобных санкций, как у нас, была инфляция 4%. Такой инфляции не может быть в принципе. Можете установить ставку в 100%, но инфляции в 4% все равно не будет, потому что банковский кредит — не единственный канал поступления денег. Во-вторых, даже если закрыть банковский кредит вообще, то тогда возникает вопрос в экстренных проектах, которые как-то надо осуществлять в нашей стране, которые без кредитов невозможны. Есть прямые доставки из бюджета, а есть развитие бизнеса, которые требуют кредитования. При ставке в 15-16%, которую они могут установить, кредиты остановятся», — заключил Зубец. Ранее стало известно, что российские банки ожидают сильного повышения ключевой ставки после заседания Совета директоров Центробанка РФ по ключевой ставке, которое состоится 27 октября. Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что в России будет волна банкротств мелких и средних предприятий из-за высокой ключевой ставки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сегодняшних условиях следует снизить ключевую ставку с 13% до 10%, так как повышение не позволит Центробанку РФ повлиять на показатель инфляции. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. «С точки зрения здравого смысла ключевую ставку надо снижать. Разумный размер — 10%. Но ЦБ почему-то упорно ее повышает. Если они не оставят на прежнем уровне и повысят, то это будет большая глупость и нанесение бесполезного и бессмысленного ущерба российской экономике. Ставку надо не повышать, а понижать. Инфляция у нас 8%, но ставка выше инфляции, например, 10%, то будет нормально», — сказал Алексей Зубец. Экономист объяснил, что в нынешних условиях повышение ключевой ставки не влияет на инфляцию. «Ставка — это инструмент, который воздействует на инфляцию. Чем она выше, тем ниже инфляция. Но в нашей стране главным источником денег является не банковский кредит, привязанный к ставке, а бюджет, который рассматривает дополнительные шесть миллиардов рублей в экономику и платит миллиардами в месяц участникам спецоперации. В сумме на год это будет больше триллиона. То есть, основным каналом поступления денег в экономику является не банковский кредит, а бюджетные расходы, которые от ставки никак не зависят», — уточнил он. «Покажите мне страну, где в условиях резкой перестройки экономики, подобных санкций, как у нас, была инфляция 4%. Такой инфляции не может быть в принципе. Можете установить ставку в 100%, но инфляции в 4% все равно не будет, потому что банковский кредит — не единственный канал поступления денег. Во-вторых, даже если закрыть банковский кредит вообще, то тогда возникает вопрос в экстренных проектах, которые как-то надо осуществлять в нашей стране, которые без кредитов невозможны. Есть прямые доставки из бюджета, а есть развитие бизнеса, которые требуют кредитования. При ставке в 15-16%, которую они могут установить, кредиты остановятся», — заключил Зубец. Ранее стало известно, что российские банки ожидают сильного повышения ключевой ставки после заседания Совета директоров Центробанка РФ по ключевой ставке, которое состоится 27 октября. Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что в России будет волна банкротств мелких и средних предприятий из-за высокой ключевой ставки.