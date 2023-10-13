Экономист предрек волну банкротств в России

Экономист Беляев предрек волну банкротств из-за высокой ключевой ставки

14 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Предприятия в рыночной экономике не могут работать без кредитов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России В России будет волна банкротств мелких и средних предприятий из-за высокой ключевой ставки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, член Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Конечно, у нас будет волна банкротств мелких и средних предприятий, если они не изобретут какие-то схемы, потому что они не могут работать при таких условиях. Экономика — это борьба за выживание. Мелкий и средний бизнес — тоже борьба за выживание. Ключевая ставка будет их заталкивать в какие-то серые теневые схемы: обналичивание кредитов, манипулирование. Мало того, что ключевая ставка им мешает работать, так она еще их заталкивает в серую зону, а там ничего хорошего. Это разрушение экономики и питательная среда для коррупционного механизма», — сказал Михаил Беляев. Собеседник агентства подчеркнул, что все предприятия в рыночной экономике не могут работать без кредита. «На кредит развиваться трудно, потому что это возвратные деньги. Но хотя бы мы будем говорить об оборотных средствах, то есть те деньги, которые предприятия используют в своем ежедневном хозяйственном обороте. Они у них возникают сплошь и рядом. Например, компании кто-то не заплатил, а им самим надо платить налоги или зарплату. В общем, кредит нужен всегда», — уточнил эксперт. «Дальше возникает простой вопрос: если ключевая ставка равна 13% пока еще, как они могут работать на эти деньги, если у них средняя норма прибыли — 10-15%. И это только ключевая ставка 13%. А в коммерческих банках она намного выше. Для крупных предприятий она может быть 15-17%, а для малых предприятий она еще больше, потому что с точки зрения банков малый бизнес попадает в более рискованную категорию предприятий», — заключил аналитик. Ранее Центробанк РФ объявил о повышении ключевой ставки до 13%. В регуляторе отметили, что сделали это для сдерживания роста инфляции. При этом зампред Банка России Алексей Заботкин не исключил, что в ближайшее время ставка может стать еще выше, чтобы вернуть инфляцию к 4%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России будет волна банкротств мелких и средних предприятий из-за высокой ключевой ставки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, член Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Конечно, у нас будет волна банкротств мелких и средних предприятий, если они не изобретут какие-то схемы, потому что они не могут работать при таких условиях. Экономика — это борьба за выживание. Мелкий и средний бизнес — тоже борьба за выживание. Ключевая ставка будет их заталкивать в какие-то серые теневые схемы: обналичивание кредитов, манипулирование. Мало того, что ключевая ставка им мешает работать, так она еще их заталкивает в серую зону, а там ничего хорошего. Это разрушение экономики и питательная среда для коррупционного механизма», — сказал Михаил Беляев. Собеседник агентства подчеркнул, что все предприятия в рыночной экономике не могут работать без кредита. «На кредит развиваться трудно, потому что это возвратные деньги. Но хотя бы мы будем говорить об оборотных средствах, то есть те деньги, которые предприятия используют в своем ежедневном хозяйственном обороте. Они у них возникают сплошь и рядом. Например, компании кто-то не заплатил, а им самим надо платить налоги или зарплату. В общем, кредит нужен всегда», — уточнил эксперт. «Дальше возникает простой вопрос: если ключевая ставка равна 13% пока еще, как они могут работать на эти деньги, если у них средняя норма прибыли — 10-15%. И это только ключевая ставка 13%. А в коммерческих банках она намного выше. Для крупных предприятий она может быть 15-17%, а для малых предприятий она еще больше, потому что с точки зрения банков малый бизнес попадает в более рискованную категорию предприятий», — заключил аналитик. Ранее Центробанк РФ объявил о повышении ключевой ставки до 13%. В регуляторе отметили, что сделали это для сдерживания роста инфляции. При этом зампред Банка России Алексей Заботкин не исключил, что в ближайшее время ставка может стать еще выше, чтобы вернуть инфляцию к 4%.