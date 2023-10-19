В Перми обсудили участие российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

В Перми обсудили участие российских спортсменов на олимпиаде в Париже

20 октября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Российские команды смогут принять участие только в Олимпиаде 2028 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми на форуме «Россия — спортивная держава» подняли вопрос участия сборных команд России на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. По словам заместителя генерального директора Олимпийского комитета России Андрея Конокотина, спортсменов не допустят на эти соревнования. «Не открою большого секрета, если скажу, что полноценную команду на Олимпийских играх в Париже мы не увидим. Участвовать в играх российские спортсмены смогут не раньше 2028 года в Лос-Анджелесе. Поэтому уже сегодня целесообразно уделить более пристальное внимание тем спортсменам, которые через 4-5 лет выйдут на пик формы. Это те, кто сейчас участвует в первенствах России и спартакиадах», — рассказал Конокотин Такого же мнения придерживается генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев. Он подчеркнул, что сейчас в приоритете подготовка спортивного резерва для участия в олимпиаде 2028 года. «Есть вероятность, что мы не поедем в Париж», — отметил Сенглеев. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В форуме принял участие Владимир Путин.

В Перми на форуме «Россия — спортивная держава» подняли вопрос участия сборных команд России на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. По словам заместителя генерального директора Олимпийского комитета России Андрея Конокотина, спортсменов не допустят на эти соревнования. «Не открою большого секрета, если скажу, что полноценную команду на Олимпийских играх в Париже мы не увидим. Участвовать в играх российские спортсмены смогут не раньше 2028 года в Лос-Анджелесе. Поэтому уже сегодня целесообразно уделить более пристальное внимание тем спортсменам, которые через 4-5 лет выйдут на пик формы. Это те, кто сейчас участвует в первенствах России и спартакиадах», — рассказал Конокотин Такого же мнения придерживается генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев. Он подчеркнул, что сейчас в приоритете подготовка спортивного резерва для участия в олимпиаде 2028 года. «Есть вероятность, что мы не поедем в Париж», — отметил Сенглеев. Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. В форуме принял участие Владимир Путин.