Нижневартовцы жалуются на рост стоимости такси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске жители пожаловались на двукратный рост стоимости поездок в «Яндекс Go». Осенью в силу вступил новый закон о деятельности такси. О ситуации с ценами URA.RU рассказали сами клиенты.

«В субботу утром торопилась на важное мероприятие, поэтому вызвала такси, чтобы не опоздать. Каково было удивление, когда увидела стоимость поездки — 438 рублей. И это по Нижневартовску, не за город. Причем дорога из „ипотечки“ (новые районы Нижневартовска — прим. URA.RU) до новой окружной больницы заняла всего 12 минут», — поделилась с журналистом агентства вартовчанка.

Другой житель Нижневартовска рассказал агентству, что ему пришлось заплатить почти 500 рублей за поездку в аэропорт, которая заняла чуть более десяти минут. «Ехали с женой вечером в начале шестого в аэропорт с [улицы] Интернациональной. Считай, окраина города, в аэропорт ехали минут 13, а заплатили 477 рублей. Насколько помню, до этого все время ездили, ну, максимум рублей за 250», — вспоминает нижневартовец.

Новый закон о такси вступил в силу с 1 сентября. Реформа наложила на перевозчиков ряд новых обязательств. Среди прочего, водителям необходимо иметь дополнительную страховку. При этом таксистами теперь не могут работать водители с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неплательщики штрафов.

Агентство направило запрос в «Яндекс такси» с просьбой прокомментировать ситуацию с ростом цен. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске таксисты ругаются с пассажирами из-за поездок к окружной больнице-долгострою. Тогда водителей не устраивало, что пассажиров приходится везти лишние полтора километра без доплаты.

Нижневартовцы жалуются на двукратный рост стоимости поездок Фото: скриншот приложения «Яндекс Go»