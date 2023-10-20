20 октября 2023

Жителей ХМАО возмутил двукратный рост цен «Яндекс такси» после новой реформы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, яндекс такси
Нижневартовцы жалуются на рост стоимости такси Фото:

В Нижневартовске жители пожаловались на двукратный рост стоимости поездок в «Яндекс Go». Осенью в силу вступил новый закон о деятельности такси. О ситуации с ценами URA.RU рассказали сами клиенты.

«В субботу утром торопилась на важное мероприятие, поэтому вызвала такси, чтобы не опоздать. Каково было удивление, когда увидела стоимость поездки — 438 рублей. И это по Нижневартовску, не за город. Причем дорога из „ипотечки“ (новые районы Нижневартовска — прим. URA.RU) до новой окружной больницы заняла всего 12 минут», — поделилась с журналистом агентства вартовчанка.

Другой житель Нижневартовска рассказал агентству, что ему пришлось заплатить почти 500 рублей за поездку в аэропорт, которая заняла чуть более десяти минут. «Ехали с женой вечером в начале шестого в аэропорт с [улицы] Интернациональной. Считай, окраина города, в аэропорт ехали минут 13, а заплатили 477 рублей. Насколько помню, до этого все время ездили, ну, максимум рублей за 250», — вспоминает нижневартовец.

Новый закон о такси вступил в силу с 1 сентября. Реформа наложила на перевозчиков ряд новых обязательств. Среди прочего, водителям необходимо иметь дополнительную страховку. При этом таксистами теперь не могут работать водители с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неплательщики штрафов.

Агентство направило запрос в «Яндекс такси» с просьбой прокомментировать ситуацию с ростом цен. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске таксисты ругаются с пассажирами из-за поездок к окружной больнице-долгострою. Тогда водителей не устраивало, что пассажиров приходится везти лишние полтора километра без доплаты.

Нижневартовцы жалуются на двукратный рост стоимости поездок
Нижневартовцы жалуются на двукратный рост стоимости поездок
Фото:
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В Нижневартовске жители пожаловались на двукратный рост стоимости поездок в «Яндекс Go». Осенью в силу вступил новый закон о деятельности такси. О ситуации с ценами URA.RU рассказали сами клиенты. «В субботу утром торопилась на важное мероприятие, поэтому вызвала такси, чтобы не опоздать. Каково было удивление, когда увидела стоимость поездки — 438 рублей. И это по Нижневартовску, не за город. Причем дорога из „ипотечки“ (новые районы Нижневартовска — прим. URA.RU) до новой окружной больницы заняла всего 12 минут», — поделилась с журналистом агентства вартовчанка. Другой житель Нижневартовска рассказал агентству, что ему пришлось заплатить почти 500 рублей за поездку в аэропорт, которая заняла чуть более десяти минут. «Ехали с женой вечером в начале шестого в аэропорт с [улицы] Интернациональной. Считай, окраина города, в аэропорт ехали минут 13, а заплатили 477 рублей. Насколько помню, до этого все время ездили, ну, максимум рублей за 250», — вспоминает нижневартовец. Новый закон о такси вступил в силу с 1 сентября. Реформа наложила на перевозчиков ряд новых обязательств. Среди прочего, водителям необходимо иметь дополнительную страховку. При этом таксистами теперь не могут работать водители с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неплательщики штрафов. Агентство направило запрос в «Яндекс такси» с просьбой прокомментировать ситуацию с ростом цен. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске таксисты ругаются с пассажирами из-за поездок к окружной больнице-долгострою. Тогда водителей не устраивало, что пассажиров приходится везти лишние полтора километра без доплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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