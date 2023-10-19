Пермские чиновники вместе с полицией ищут маньяка, нападавшего на девушек

В пермском министерстве безопасности заявили, что держат на контроле поиск маньяка, который нападал на девушек в микрорайоне Ераничи в Перми. Для этого ведомство активно сотрудничает с полицией.
«Поиск пермского маньяка находится на контроле краевого минтербеза. Министерство сотрудничает с полицейскими в поисках подозреваемого», — сообщает «ВКурсе.ру» со ссылкой на первого замминистра ведомства Альберта Марданова.
Подозреваемый в нападении на трех пермячек маньяк сейчас объявлен в розыск. Полицейские подозревают в нападениях уроженца Свердловской области. Первым двум жертвам удалось сбежать от маньяка, третью мужчина душил в течение семи минут, пока его не спугнул местный житель. В отношении напавшего возбуждено уголовное дело. Ранее полиция опубликовала фото и приметы подозреваемого: плотное телосложение, рост 170-175 сантиметров, борода русого или рыжеватого цвета.
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