19 октября 2023

Пермские чиновники вместе с полицией ищут маньяка, нападавшего на девушек

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная кража. Пермь, дежурная часть, место происшествия, автомобиль полиции, следственно оперативная группа
Министерство сотрудничает с полицией по поиску маньяка Фото:

В пермском министерстве безопасности заявили, что держат на контроле поиск маньяка, который нападал на девушек в микрорайоне Ераничи в Перми. Для этого ведомство активно сотрудничает с полицией.

«Поиск пермского маньяка находится на контроле краевого минтербеза. Министерство сотрудничает с полицейскими в поисках подозреваемого», — сообщает «ВКурсе.ру» со ссылкой на первого замминистра ведомства Альберта Марданова.

Подозреваемый в нападении на трех пермячек маньяк сейчас объявлен в розыск. Полицейские подозревают в нападениях уроженца Свердловской области. Первым двум жертвам удалось сбежать от маньяка, третью мужчина душил в течение семи минут, пока его не спугнул местный житель. В отношении напавшего возбуждено уголовное дело. Ранее полиция опубликовала фото и приметы подозреваемого: плотное телосложение, рост 170-175 сантиметров, борода русого или рыжеватого цвета.

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В пермском министерстве безопасности заявили, что держат на контроле поиск маньяка, который нападал на девушек в микрорайоне Ераничи в Перми. Для этого ведомство активно сотрудничает с полицией. «Поиск пермского маньяка находится на контроле краевого минтербеза. Министерство сотрудничает с полицейскими в поисках подозреваемого», — сообщает «ВКурсе.ру» со ссылкой на первого замминистра ведомства Альберта Марданова. Подозреваемый в нападении на трех пермячек маньяк сейчас объявлен в розыск. Полицейские подозревают в нападениях уроженца Свердловской области. Первым двум жертвам удалось сбежать от маньяка, третью мужчина душил в течение семи минут, пока его не спугнул местный житель. В отношении напавшего возбуждено уголовное дело. Ранее полиция опубликовала фото и приметы подозреваемого: плотное телосложение, рост 170-175 сантиметров, борода русого или рыжеватого цвета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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