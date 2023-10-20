В нападениях на девушек в Перми подозревают свердловчанина. Фото

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, полиция, дпс, спины полиции
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого Фото:

Появилось фото мужчины, подозреваемого в нападениях на девушек в Перми. Полицейские подозревают, что это уроженец Свердловской области. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю.

«Сотрудниками уголовного розыска в ходе работы по заявлениям была установлена личность гражданина подозреваемого в совершении ряда противоправных действий в отношении женщин в Индустриальном районе г. Перми. В настоящее время устанавливается местонахождение уроженца Свердловской области гр. Андреева Евгения Васильевича 1978 года рождения, находящегося в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в г. Екатеринбурге», — рассказали в полиции

Источник URA.RU в силовом ведомстве рассказал, что по факту нападения на студентку, которую маньяк душил в течение семи минут, возбуждено уголовное дело. Приметы подозреваемого: плотное телосложение, рост 170-175 сантиметров, борода русого или рыжеватого цвета. Всем, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Все три нападения произошли в микрорайоне Ераничи. Первые два были совершены 7 октября вечером. Обеим девушкам удалось сбежать от нападавшего. Третью пострадавшую мужчина душил и угрожал убить, но его спугнул местный житель. По мнению топового российского психотерапевта, пермячкам не следует ходить одним по улицам, пока маньяка не поймают.

Подозреваемый в нападениях на девушек
Подозреваемый в нападениях на девушек
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Появилось фото мужчины, подозреваемого в нападениях на девушек в Перми. Полицейские подозревают, что это уроженец Свердловской области. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудниками уголовного розыска в ходе работы по заявлениям была установлена личность гражданина подозреваемого в совершении ряда противоправных действий в отношении женщин в Индустриальном районе г. Перми. В настоящее время устанавливается местонахождение уроженца Свердловской области гр. Андреева Евгения Васильевича 1978 года рождения, находящегося в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в г. Екатеринбурге», — рассказали в полиции Источник URA.RU в силовом ведомстве рассказал, что по факту нападения на студентку, которую маньяк душил в течение семи минут, возбуждено уголовное дело. Приметы подозреваемого: плотное телосложение, рост 170-175 сантиметров, борода русого или рыжеватого цвета. Всем, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Все три нападения произошли в микрорайоне Ераничи. Первые два были совершены 7 октября вечером. Обеим девушкам удалось сбежать от нападавшего. Третью пострадавшую мужчина душил и угрожал убить, но его спугнул местный житель. По мнению топового российского психотерапевта, пермячкам не следует ходить одним по улицам, пока маньяка не поймают.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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