Зарплаты челябинских шиномонтажников растут быстрее, чем во всей России

У сотрудников сервисов шиномонтажа выросли зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зарплаты шиномонтажников в Челябинске растут быстрее, чем в других регионах России. Как рассказали URA.RU 20 октября в пресс-службе платформы «Авито Работа», за месяц доходы специалистов увеличились на 23%.

«В разрезе городов больше всего средние предлагаемые оплаты труда выросли в Челябинске, Воронеже и Новосибирске. Увеличение у лидеров было примерно одинаковым и составило 23%, в столице Сибири — 22%», — отметили URA.RU в «Авито».

При этом Челябинск отстает по абсолютным показателям заработной платы шиномонтажников. В городе специалистам предлагают 77,5 тысячи рублей. В это же время воронежцы зарабатывают в среднем по 100,5 тысячи, новосибирцы — по 85,7 тысячи рублей.

Количество вакансий шиномонтажников в Челябинске за месяц увеличилось на 42%. Среднероссийские данные показали, что активность соискателей также возросла. Жители стали на треть чаще откликаться своими резюме.

Спрос на услуги шиномонтажа в Челябинске столь велик, что многие пункты стали отказывать автовладельцам в записи. Ажиотажу способствовало ухудшение погодных условий. В регионе 21 октября ожидаются метели и снегопад.