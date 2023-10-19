Губернатор Махонин подписал план развития регби в Пермском крае

20 октября 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Махонин отметил большой потенциал развития регби в крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор спортивной Федерации регби России Павел Федоров подписали план по развитию этого вида спорта в регионе. Подписание состоялось на международном форуме «Россия — спортивная держава». Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. «Сегодня, 20 октября, на стенде Пермского края в рамках международного форума „Россия — спортивная держава“ губернатор Дмитрий Махонин и генеральный директор Общероссийской общественной организации „Спортивная федерация регби России“ Павел Федоров подписали план мероприятий по развитию регби в Прикамье», — говорится на сайте. План разработан на 2024—2026 года. Согласно плану, прежде всего развивать будут студенческие лиги регби, в рамках которой будут создавать команды в вузах, колледжах и техникумах. Также планируется развивать в школах подвид регби — тег-регби, где задача игроков — занести мяч за линию команды соперника, срывая ленты, прикрепленные к одежде игрока. Власти собираются создать 80 команд в школьной лиге к 2026 года. Губернатор Махонин отметил, что у края есть большой потенциал в развитии этого вида спорта. Также он похвалил пермскую команду «Витязь». Спортклуб планирует выйти в Премьер-лигу уже через три года. С 2021 года в Перми проводится кубок по регби, в котором участвуют команды из разных регионов страны. 20 октября в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава» состоялся выставочный матч по регби-7 между «Витязем» и сборной России. В регби-7 таймы длятся по семь минут с перерывом в две минуты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор спортивной Федерации регби России Павел Федоров подписали план по развитию этого вида спорта в регионе. Подписание состоялось на международном форуме «Россия — спортивная держава». Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края. «Сегодня, 20 октября, на стенде Пермского края в рамках международного форума „Россия — спортивная держава“ губернатор Дмитрий Махонин и генеральный директор Общероссийской общественной организации „Спортивная федерация регби России“ Павел Федоров подписали план мероприятий по развитию регби в Прикамье», — говорится на сайте. План разработан на 2024—2026 года. Согласно плану, прежде всего развивать будут студенческие лиги регби, в рамках которой будут создавать команды в вузах, колледжах и техникумах. Также планируется развивать в школах подвид регби — тег-регби, где задача игроков — занести мяч за линию команды соперника, срывая ленты, прикрепленные к одежде игрока. Власти собираются создать 80 команд в школьной лиге к 2026 года. Губернатор Махонин отметил, что у края есть большой потенциал в развитии этого вида спорта. Также он похвалил пермскую команду «Витязь». Спортклуб планирует выйти в Премьер-лигу уже через три года. С 2021 года в Перми проводится кубок по регби, в котором участвуют команды из разных регионов страны. 20 октября в Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава» состоялся выставочный матч по регби-7 между «Витязем» и сборной России. В регби-7 таймы длятся по семь минут с перерывом в две минуты.