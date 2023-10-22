Экономист Чирков предрек рост цен на российскую нефть до 100 долларов

23 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Россия сокращает дисконт на нефть, сказал Максим Чирков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Цены на российскую нефть достигнут отметки в 100 долларов за баррель. Об этом в беседе с URA.RU сообщил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Я уверен, что цена за баррель нефти достигнет 100 долларов. Сказать точно, когда это произойдет, сложно. Нефть продается с дисконтом по отношению к цене Brent, но он сокращается. Она сейчас реализуется по цене, существенно превышающей 60 долларов за баррель. Эта стоимость растет. Если смотреть в среднем по месяцам, явно видна тенденция к росту», — сказал Максим Чирков. По его словам, ожидается и укрепление рубля. «В первом полугодии у нас произошел провал по нефтегазовым доходам, начиная с третьего квартала наблюдается рост. Это и объемы, и цены на энергоносители, на нефть. На европейском рынке газ дорожает. В этом плане, мне кажется, что в ближайшие недели и месяцы очень большое количество российских факторов будет работать на повышение курса рубля», — отметил экономист. Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал указ о прекращении поставок нефти в страны, установившие ценовой потолок на российское топливо, в ответ на западные санкции. Дружественным странам разрешили поставлять ее по цене ниже потолка. Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, российская продукция реализуется по рыночным ценам, выше потолка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на российскую нефть достигнут отметки в 100 долларов за баррель. Об этом в беседе с URA.RU сообщил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Я уверен, что цена за баррель нефти достигнет 100 долларов. Сказать точно, когда это произойдет, сложно. Нефть продается с дисконтом по отношению к цене Brent, но он сокращается. Она сейчас реализуется по цене, существенно превышающей 60 долларов за баррель. Эта стоимость растет. Если смотреть в среднем по месяцам, явно видна тенденция к росту», — сказал Максим Чирков. По его словам, ожидается и укрепление рубля. «В первом полугодии у нас произошел провал по нефтегазовым доходам, начиная с третьего квартала наблюдается рост. Это и объемы, и цены на энергоносители, на нефть. На европейском рынке газ дорожает. В этом плане, мне кажется, что в ближайшие недели и месяцы очень большое количество российских факторов будет работать на повышение курса рубля», — отметил экономист. Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал указ о прекращении поставок нефти в страны, установившие ценовой потолок на российское топливо, в ответ на западные санкции. Дружественным странам разрешили поставлять ее по цене ниже потолка. Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, российская продукция реализуется по рыночным ценам, выше потолка.