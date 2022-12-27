Президент России Владимир Путин подписал указ о применении экономических мер в энергетической сфере из-за введения странами Запада потолка цен на нефть. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте портала правовой информации.
Поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам запрещаются если в контрактах будет предусматриваться фиксация предельной цены прямо или косвенно. «Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам, при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», — говорится в документе.
Уточняется, что поставка нефти и нефтепродуктов может осуществляться по специальному разрешению президента. Запрет на поставки нефти по потолку цен вступит с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля.
С 5 декабря Евросоюз согласовал ограничение цен на российскую нефть. Страны G7, ЕС и Австралия согласовали ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия готовит радикальный ответ на эту меру. В том числе, Россия готова сократить добычу нефти в начале следующего года.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о применении экономических мер в энергетической сфере из-за введения странами Запада потолка цен на нефть. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте портала правовой информации. Поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам запрещаются если в контрактах будет предусматриваться фиксация предельной цены прямо или косвенно. «Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам, при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», — говорится в документе. Уточняется, что поставка нефти и нефтепродуктов может осуществляться по специальному разрешению президента. Запрет на поставки нефти по потолку цен вступит с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля. С 5 декабря Евросоюз согласовал ограничение цен на российскую нефть. Страны G7, ЕС и Австралия согласовали ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия готовит радикальный ответ на эту меру. В том числе, Россия готова сократить добычу нефти в начале следующего года.