Путин: Россия прекращает поставки нефти в страны, установившие ценовой потолок. Скрин

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Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть из России Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении экономических мер в энергетической сфере из-за введения странами Запада потолка цен на нефть. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте портала правовой информации.

Поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам запрещаются если в контрактах будет предусматриваться фиксация предельной цены прямо или косвенно. «Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам, при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», — говорится в документе.

Уточняется, что поставка нефти и нефтепродуктов может осуществляться по специальному разрешению президента. Запрет на поставки нефти по потолку цен вступит с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля.

С 5 декабря Евросоюз согласовал ограничение цен на российскую нефть. Страны G7, ЕС и Австралия согласовали ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия готовит радикальный ответ на эту меру. В том числе, Россия готова сократить добычу нефти в начале следующего года.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о применении экономических мер в энергетической сфере из-за введения странами Запада потолка цен на нефть. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте портала правовой информации. Поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам запрещаются если в контрактах будет предусматриваться фиксация предельной цены прямо или косвенно. «Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам, при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», — говорится в документе. Уточняется, что поставка нефти и нефтепродуктов может осуществляться по специальному разрешению президента. Запрет на поставки нефти по потолку цен вступит с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля. С 5 декабря Евросоюз согласовал ограничение цен на российскую нефть. Страны G7, ЕС и Австралия согласовали ценовой потолок в 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия готовит радикальный ответ на эту меру. В том числе, Россия готова сократить добычу нефти в начале следующего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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