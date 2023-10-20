Военный эксперт раскрыл российское оружие, аналогов которого нет в НАТО

Военный эксперт Леонков: комплекс «Коалиция-СВ» превосходит оружие НАТО
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, гаубица, коалиция-св
«Коалиция-СВ» может производить до 18 выстрелов в минуту Фото:

В НАТО нет аналогов российскому артиллерийскому комплексу «Коалиция-СВ». Он превосходит немецкую PzH 2000 и американскую САУ Paladin по своим характеристикам. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

«Коалиция-СВ» однозначно превосходит американскую САУ Paladin и немецкую PzH 2000 по характеристикам. И по дальности, и по точности, и по скорострельности. Назывались цифры, что она может производить до 18 выстрелов в минуту», — передает слова Леонкова News.ru. Военный эксперт объяснил, что артиллерийский комплекс может стрелять и высокоточными боеприпасами, и всеми штатными. Снаряды будут использоваться для атаки тех объектов, которые находятся на максимальной дальности.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» представила комплекс «Коалиция-СВ». Ему установили двигатель с завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. В пресс-службе Ростеха заявили, что комплекс прошел госиспытания.

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В НАТО нет аналогов российскому артиллерийскому комплексу «Коалиция-СВ». Он превосходит немецкую PzH 2000 и американскую САУ Paladin по своим характеристикам. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков. «Коалиция-СВ» однозначно превосходит американскую САУ Paladin и немецкую PzH 2000 по характеристикам. И по дальности, и по точности, и по скорострельности. Назывались цифры, что она может производить до 18 выстрелов в минуту», — передает слова Леонкова News.ru. Военный эксперт объяснил, что артиллерийский комплекс может стрелять и высокоточными боеприпасами, и всеми штатными. Снаряды будут использоваться для атаки тех объектов, которые находятся на максимальной дальности. Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» представила комплекс «Коалиция-СВ». Ему установили двигатель с завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. В пресс-службе Ростеха заявили, что комплекс прошел госиспытания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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