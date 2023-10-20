Знакомые утонувшего в Таиланде свердловского диджея рассказали о нем. Фото

Утонувший в Таиланде свердловский диджей Штаер был ярким и позитивным

20 октября 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Близкие и друзья до сих пор не верят, что диджей Штаер погиб, и пишут об этом в соцсетях Фото: Марина Молдавская © URA.RU Диджей из Екатеринбурга Павел Штаер, который утонул при загадочных обстоятельствах на острове Пханган (Таиланд) в ночь на 16 октября, был человеком с яркой и позитивной энергетикой. Музыкант оставил большой след в клубной культуре уральской столицы, рассказал URA.RU его приятель, диджей и организатор мероприятий Илья Nickолаич Тенин. «Мы очень давно знакомы и жили вместе на Уралмаше. Паша „Синтехник“ впоследствии взял прозвище Schtaer, так лучше звучит для „шранс-техно“ (музыкальный жанр, подвид хард-техно, — прим. URA.RU), которое он играл. Яркие образы и дикая позитивная энергетика всегда выделили его в тусовке. Когда он переехал в Таиланд, мы слегка потеряли связь, но были „ВКонтакте“. Он однозначно оставил след в клубной культуре Екатеринбурга», — поделился собеседник. Знакомые Павла Штаера также оставляют свои воспоминания о нем в соцсетях. «Помню, когда он только на Самуи переехал, такой счастливый был, и недавно переписывались. Как так?!», — пишет одна из девушек. «Соболезную. Паштет всегда был сорви-голова во всем. Печально», — отмечает другой пользователь. О гибели диджея 18 октября сообщила его знакомая Екатерина Бронских в соцсетях. По ее словам, Павел во время купания на острове Пханган случайно упал в воду с пирса и начал плыть в другую сторону от берега. Его несколько раз пытались вытащить, но он сопротивлялся, писала екатеринбурженка. Позднее уральца обнаружили мертвым. В последнее время екатеринбуржец жил в Таиланде Фото: личная страница Павла Штаера в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Диджей из Екатеринбурга Павел Штаер, который утонул при загадочных обстоятельствах на острове Пханган (Таиланд) в ночь на 16 октября, был человеком с яркой и позитивной энергетикой. Музыкант оставил большой след в клубной культуре уральской столицы, рассказал URA.RU его приятель, диджей и организатор мероприятий Илья Nickолаич Тенин. «Мы очень давно знакомы и жили вместе на Уралмаше. Паша „Синтехник“ впоследствии взял прозвище Schtaer, так лучше звучит для „шранс-техно“ (музыкальный жанр, подвид хард-техно, — прим. URA.RU), которое он играл. Яркие образы и дикая позитивная энергетика всегда выделили его в тусовке. Когда он переехал в Таиланд, мы слегка потеряли связь, но были „ВКонтакте“. Он однозначно оставил след в клубной культуре Екатеринбурга», — поделился собеседник. Знакомые Павла Штаера также оставляют свои воспоминания о нем в соцсетях. «Помню, когда он только на Самуи переехал, такой счастливый был, и недавно переписывались. Как так?!», — пишет одна из девушек. «Соболезную. Паштет всегда был сорви-голова во всем. Печально», — отмечает другой пользователь. О гибели диджея 18 октября сообщила его знакомая Екатерина Бронских в соцсетях. По ее словам, Павел во время купания на острове Пханган случайно упал в воду с пирса и начал плыть в другую сторону от берега. Его несколько раз пытались вытащить, но он сопротивлялся, писала екатеринбурженка. Позднее уральца обнаружили мертвым.