Ливан обстрелял израильских солдат противотанковыми ракетами

20 октября 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Солдаты Израиля попали под обстрел со стороны Ливана, передает ЦАХАЛ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильские солдаты попали под обстрел противотанковыми ракетами. В ответ на этом армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Ливану, сообщает минобороны страны. «Поступило сообщение о количестве выпущенных противотанковых ракет по солдатам ЦАХАЛа, действовавшим в районе ливанской границы. Солдаты ЦАХАЛа отвечают огнем по территории Ливана», — передает минобороны Израиля в своем telegram-канале . Ливан и до этого обстреливал Израиль. При этом ливанское движение «Хезболла» планирует открыть второй фронт, если ЦАХАЛ проведет наземную операцию в секторе Газа. Новость по теме Израиль готовится к операции на севере сектора Газа: как проходит эвакуация населения На данный момент операция еще не началась. Палестинский посол в России Абдель Хафез Нофаль отмечал, что ЦАХАЛ вторгнется в сектор Газа в ближайшие дни. До этого операция откалывалась из-за погодных условий и визита президента США Джо Байдена в Израиль. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября с вторжения палестинской организации ХАМАС.

Израильские солдаты попали под обстрел противотанковыми ракетами. В ответ на этом армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Ливану, сообщает минобороны страны. «Поступило сообщение о количестве выпущенных противотанковых ракет по солдатам ЦАХАЛа, действовавшим в районе ливанской границы. Солдаты ЦАХАЛа отвечают огнем по территории Ливана», — передает минобороны Израиля в своем telegram-канале. Ливан и до этого обстреливал Израиль. При этом ливанское движение «Хезболла» планирует открыть второй фронт, если ЦАХАЛ проведет наземную операцию в секторе Газа. На данный момент операция еще не началась. Палестинский посол в России Абдель Хафез Нофаль отмечал, что ЦАХАЛ вторгнется в сектор Газа в ближайшие дни. До этого операция откалывалась из-за погодных условий и визита президента США Джо Байдена в Израиль. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября с вторжения палестинской организации ХАМАС.