Ливан обстрелял израильских солдат противотанковыми ракетами

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НАТО. Москва. stock, нато, прицел, ружье, танк, противотанковое, stock
Солдаты Израиля попали под обстрел со стороны Ливана, передает ЦАХАЛ Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильские солдаты попали под обстрел противотанковыми ракетами. В ответ на этом армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Ливану, сообщает минобороны страны.

«Поступило сообщение о количестве выпущенных противотанковых ракет по солдатам ЦАХАЛа, действовавшим в районе ливанской границы. Солдаты ЦАХАЛа отвечают огнем по территории Ливана», — передает минобороны Израиля в своем telegram-канале.

Ливан и до этого обстреливал Израиль. При этом ливанское движение «Хезболла» планирует открыть второй фронт, если ЦАХАЛ проведет наземную операцию в секторе Газа.

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На данный момент операция еще не началась. Палестинский посол в России Абдель Хафез Нофаль отмечал, что ЦАХАЛ вторгнется в сектор Газа в ближайшие дни.

До этого операция откалывалась из-за погодных условий и визита президента США Джо Байдена в Израиль. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября с вторжения палестинской организации ХАМАС.

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Израильские солдаты попали под обстрел противотанковыми ракетами. В ответ на этом армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Ливану, сообщает минобороны страны. «Поступило сообщение о количестве выпущенных противотанковых ракет по солдатам ЦАХАЛа, действовавшим в районе ливанской границы. Солдаты ЦАХАЛа отвечают огнем по территории Ливана», — передает минобороны Израиля в своем telegram-канале. Ливан и до этого обстреливал Израиль. При этом ливанское движение «Хезболла» планирует открыть второй фронт, если ЦАХАЛ проведет наземную операцию в секторе Газа. На данный момент операция еще не началась. Палестинский посол в России Абдель Хафез Нофаль отмечал, что ЦАХАЛ вторгнется в сектор Газа в ближайшие дни. До этого операция откалывалась из-за погодных условий и визита президента США Джо Байдена в Израиль. Война на Ближнем Востоке началась 7 октября с вторжения палестинской организации ХАМАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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