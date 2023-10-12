WSJ: «Хезболла» готовится открыть второй фронт против Израиля

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Израиль рискует столкнуться с войной на два фронта из-за «Хезболлы», отмечают арабские чиновники
Израиль рискует столкнуться с войной на два фронта из-за «Хезболлы», отмечают арабские чиновники Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт. Об этом газете The Wall Street Journal сообщили арабские чиновники.

«Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что оно готово открыть второй фронт, если израильские силы начнут наземное наступление в Газе», — говорится в публикации. Отмечается, что пока нет информации о серьезных намерениях «Хезболлы».

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До этого издание Times of Israel со ссылкой на чиновника, близкому к правительству Египта сообщало, что Израиль готовится провести многомесячную наземную компанию в секторе Газа. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что это станет худшим развитием ситуации, пишет «Национальная служба новостей».

Война в Израиле началась 7 октября. В первые дни конфликта армия страны (ЦАХАЛ) оттесняла вторгнувшихся палестинцев с территории Израиля. В конфликт уже подключились «Хезболла» и Сирия, стороны обстреливают

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Если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт. Об этом газете The Wall Street Journal сообщили арабские чиновники. «Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что оно готово открыть второй фронт, если израильские силы начнут наземное наступление в Газе», — говорится в публикации. Отмечается, что пока нет информации о серьезных намерениях «Хезболлы». До этого издание Times of Israel со ссылкой на чиновника, близкому к правительству Египта сообщало, что Израиль готовится провести многомесячную наземную компанию в секторе Газа. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что это станет худшим развитием ситуации, пишет «Национальная служба новостей». Война в Израиле началась 7 октября. В первые дни конфликта армия страны (ЦАХАЛ) оттесняла вторгнувшихся палестинцев с территории Израиля. В конфликт уже подключились «Хезболла» и Сирия, стороны обстреливают
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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