WSJ: «Хезболла» готовится открыть второй фронт против Израиля

12 октября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Израиль рискует столкнуться с войной на два фронта из-за «Хезболлы», отмечают арабские чиновники Фото: ATEF SAFADI новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт. Об этом газете The Wall Street Journal сообщили арабские чиновники. «Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что оно готово открыть второй фронт, если израильские силы начнут наземное наступление в Газе», — говорится в публикации . Отмечается, что пока нет информации о серьезных намерениях «Хезболлы». Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта До этого издание Times of Israel со ссылкой на чиновника, близкому к правительству Египта сообщало, что Израиль готовится провести многомесячную наземную компанию в секторе Газа. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что это станет худшим развитием ситуации, пишет «Национальная служба новостей». Война в Израиле началась 7 октября. В первые дни конфликта армия страны (ЦАХАЛ) оттесняла вторгнувшихся палестинцев с территории Израиля. В конфликт уже подключились «Хезболла» и Сирия, стороны обстреливают

Если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, то ливанское движение «Хезболла» откроет второй фронт. Об этом газете The Wall Street Journal сообщили арабские чиновники. «Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что оно готово открыть второй фронт, если израильские силы начнут наземное наступление в Газе», — говорится в публикации. Отмечается, что пока нет информации о серьезных намерениях «Хезболлы». До этого издание Times of Israel со ссылкой на чиновника, близкому к правительству Египта сообщало, что Израиль готовится провести многомесячную наземную компанию в секторе Газа. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что это станет худшим развитием ситуации, пишет «Национальная служба новостей». Война в Израиле началась 7 октября. В первые дни конфликта армия страны (ЦАХАЛ) оттесняла вторгнувшихся палестинцев с территории Израиля. В конфликт уже подключились «Хезболла» и Сирия, стороны обстреливают