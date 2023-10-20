Австралия ускорила получение гражданства российским борцом ради Олимпиады

Правительство Австралии ускорило получение гражданства для российского борца Георгия Окорокова для его участия на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщило издание The Guardian.
«При поддержке Австралийского олимпийского комитета южноафриканский каноист Пьер Ван дер Вестхейзен, российский борец Георгий Окороков и американский ватерполист Сэм Слободиен получат гражданство перед играми после ускоренного рассмотрения их заявлений. Это должно повысить шансы страны на завоевание золотых медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — рассказали
Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о возможности участия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже в 2024 года. Он заявил, что допуск получат спортсмены не связанные с Олимпийским комитетом России (ОКР).
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