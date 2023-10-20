20 октября 2023

Австралия ускорила получение гражданства российским борцом ради Олимпиады

Австралия ускоренно выдаст гражданство российскому борцу Георгий Окорокову
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Участие борца за команду Австралии повысит ее шансы на Олимпиаде (архивное фото) Фото:

Правительство Австралии ускорило получение гражданства для российского борца Георгия Окорокова для его участия на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщило издание The Guardian.

«При поддержке Австралийского олимпийского комитета южноафриканский каноист Пьер Ван дер Вестхейзен, российский борец Георгий Окороков и американский ватерполист Сэм Слободиен получат гражданство перед играми после ускоренного рассмотрения их заявлений. Это должно повысить шансы страны на завоевание золотых медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — рассказали The Guardian.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о возможности участия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже в 2024 года. Он заявил, что допуск получат спортсмены не связанные с Олимпийским комитетом России (ОКР).

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Правительство Австралии ускорило получение гражданства для российского борца Георгия Окорокова для его участия на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщило издание The Guardian. «При поддержке Австралийского олимпийского комитета южноафриканский каноист Пьер Ван дер Вестхейзен, российский борец Георгий Окороков и американский ватерполист Сэм Слободиен получат гражданство перед играми после ускоренного рассмотрения их заявлений. Это должно повысить шансы страны на завоевание золотых медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — рассказали The Guardian. Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о возможности участия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже в 2024 года. Он заявил, что допуск получат спортсмены не связанные с Олимпийским комитетом России (ОКР).
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© Служба новостей «URA.RU»
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