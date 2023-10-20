Если рухнет дамба, территорию затопит водой (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

Повреждение дамбы в результате работ по расчистке рек в поселке Старый Бисер (Пермский край) может привести к тому, что десятки домов окажутся смытыми водой. Об этом URA.RU рассказал источник в минприроды региона.

«На территорию вместо 10-тонных КамАЗов загнали 25-тонные, продавили деревянную и старинную дамбу, это не по проекту, расчистку проводят экскаваторами. Сооружение раздавила тяжелая техника. Дамба вот-вот рухнет, тогда несколько десятков жилых домов смоет вода», — поясняет собеседник информационного агентства.

Согласно порталу ЕИС «Закупки», работы по расчистке русел рек Бисер (в том числе на местном пруду) и Мерзлая в поселке Старый Бисер выполняет ООО «Подводспецстрой». Компанию считают близкой к экс-депутату законодательного собрания края Сергею Пантелееву, который в свою очередь являлся сподвижником бывшего губернатора региона Олега Чиркунова. Сумма контракта превышает 60 млн рублей.

По словам источника URA.RU, техника продавила дамбу 19 октября. На следующий день глава Горнозаводского округа Вадим Лумпов доложил в минприроды Прикамья о сложившейся ситуации. Замминистра Вадим Скворцов, курирующий это направление, в курсе происходящего.

Корреспондент URA.RU обратился за официальным комментарием в надзорное ведомство. Запросы также были направлены подрядчику и в пресс-службу администрации территории. На момент публикации ответы не были получены.

Ранее прокуратура совместно с Ростехнадзором проверяла дамбу в селе Малая Уса Еловского района. Оказалось, что она небезопасна для местных жителей.