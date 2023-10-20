20 октября 2023

ЕС и США договорились работать над передачей Киеву доходов от активов РФ

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Флаги и портфели. Москва , флаг евросоюза, россия, флаг
Евросоюз и Америка решили вместе искать способы передачи Киеву замороженных активов РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз и Америка договорились, что начнут искать способы передачи Киеву доходов предприятий от замороженных активов России. Об этом сообщается в заявлении по итогам саммита, который прошел в Вашингтоне.

«Частью наших усилий по поддержке Украины в краткосрочной перспективе станет изучение возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов», — говорится в тексте документа. Киеву будет переданы не все доходы компаний от активов РФ.

Исключения составят средства, которые должны быть направлены на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства. Стороны также договорились о совместной работе по поиску «долгосрочных решений для поддержки Украины». При этом о конкретных способах и объемах помощи Киеву в документе не упоминается.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз запланировали обсудить на саммите в Вашингтоне передачу Киеву замороженных активов РФ. Средства должны быть направлены на восстановление Украины.

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Евросоюз и Америка договорились, что начнут искать способы передачи Киеву доходов предприятий от замороженных активов России. Об этом сообщается в заявлении по итогам саммита, который прошел в Вашингтоне. «Частью наших усилий по поддержке Украины в краткосрочной перспективе станет изучение возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов», — говорится в тексте документа. Киеву будет переданы не все доходы компаний от активов РФ. Исключения составят средства, которые должны быть направлены на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства. Стороны также договорились о совместной работе по поиску «долгосрочных решений для поддержки Украины». При этом о конкретных способах и объемах помощи Киеву в документе не упоминается. Ранее сообщалось, что США и Евросоюз запланировали обсудить на саммите в Вашингтоне передачу Киеву замороженных активов РФ. Средства должны быть направлены на восстановление Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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