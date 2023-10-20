ЕС и США договорились работать над передачей Киеву доходов от активов РФ

21 октября 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

Евросоюз и Америка решили вместе искать способы передачи Киеву замороженных активов РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз и Америка договорились, что начнут искать способы передачи Киеву доходов предприятий от замороженных активов России. Об этом сообщается в заявлении по итогам саммита, который прошел в Вашингтоне. «Частью наших усилий по поддержке Украины в краткосрочной перспективе станет изучение возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов», — говорится в тексте документа. Киеву будет переданы не все доходы компаний от активов РФ. Исключения составят средства, которые должны быть направлены на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства. Стороны также договорились о совместной работе по поиску «долгосрочных решений для поддержки Украины». При этом о конкретных способах и объемах помощи Киеву в документе не упоминается. Ранее сообщалось, что США и Евросоюз запланировали обсудить на саммите в Вашингтоне передачу Киеву замороженных активов РФ. Средства должны быть направлены на восстановление Украины.

Евросоюз и Америка договорились, что начнут искать способы передачи Киеву доходов предприятий от замороженных активов России. Об этом сообщается в заявлении по итогам саммита, который прошел в Вашингтоне. «Частью наших усилий по поддержке Украины в краткосрочной перспективе станет изучение возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов», — говорится в тексте документа. Киеву будет переданы не все доходы компаний от активов РФ. Исключения составят средства, которые должны быть направлены на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства. Стороны также договорились о совместной работе по поиску «долгосрочных решений для поддержки Украины». При этом о конкретных способах и объемах помощи Киеву в документе не упоминается. Ранее сообщалось, что США и Евросоюз запланировали обсудить на саммите в Вашингтоне передачу Киеву замороженных активов РФ. Средства должны быть направлены на восстановление Украины.